أدخلت Microsoft وضع صوت Bing Chat على سطح المكتب من خلال متصفح Edge ، بعد تنفيذه الناجح على إصدار الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من الميزات الصوتية لروبوت الدردشة في Bing للقيام بمهام مختلفة مباشرة من سطح المكتب الخاص بهم.

يحتفظ إصدار سطح المكتب بنفس واجهة إصدار الهاتف المحمول ، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى وضع الصوت عن طريق تحديد زر الميكروفون داخل مربع دردشة Bing. بمجرد التفعيل ، يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي الإجابات الشفهية من روبوت المحادثة بلغات متعددة ، بما في ذلك الإنجليزية واليابانية والفرنسية والألمانية والماندرين. نعد بإضافة لغات إضافية قريبًا.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلنت فيه Microsoft عن خطط لإيقاف Cortana على Windows في وقت لاحق من هذا العام. تقدم Cortana حاليًا وظائف متنوعة عبر الأوامر الصوتية ، مثل ضبط المؤقتات وإنشاء التذكيرات وفتح التطبيقات. ومع ذلك ، تقوم Microsoft الآن بتوجيه المستخدمين نحو Bing وميزة Copilot التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي من المقرر دمجها في Windows 11 كبدائل أكثر تفوقًا.

عندما يتم إطلاق Windows Copilot رسميًا ، سيكون الوصول إليه متاحًا مباشرةً من أشرطة مهام المستخدمين ، مما يوفر لهم مجموعة من الوظائف. تتضمن بعض الميزات المتوقعة طرح أسئلة عامة ، وتلخيص المحتوى الذي يتم عرضه ، وضبط إعدادات الكمبيوتر.

من خلال ميزة الوضع الصوتي الجديدة في إصدار سطح المكتب من Bing Chat ، تُظهر Microsoft التزامها بتعزيز تجربة المستخدم والتكيف مع متطلبات السوق الحالية.