Microsoft telah memperkenalkan mode suara Bing Chat di desktop melalui browser Edge mereka, setelah penerapannya yang sukses di versi seluler. Pengguna kini dapat memanfaatkan fitur vokal chatbot Bing untuk berbagai tugas langsung dari desktop mereka.

Versi desktop mempertahankan antarmuka yang sama dengan versi seluler, memungkinkan pengguna mengakses mode suara dengan memilih tombol mikrofon di dalam kotak obrolan Bing. Setelah diaktifkan, pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban verbal dari chatbot dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, dan Mandarin. Bahasa tambahan dijanjikan akan segera ditambahkan.

Perkembangan ini terjadi karena Microsoft telah mengumumkan rencana untuk menghentikan Cortana di Windows akhir tahun ini. Cortana saat ini menawarkan berbagai fungsi melalui perintah suara, seperti mengatur timer, membuat pengingat, dan membuka aplikasi. Namun, Microsoft sekarang mengarahkan pengguna ke Bing dan fitur Copilot yang digerakkan oleh AI yang dijadwalkan untuk diintegrasikan ke dalam Windows 11 sebagai alternatif yang lebih unggul.

Ketika Windows Copilot diluncurkan secara resmi, itu akan dapat diakses langsung dari bilah tugas pengguna, memberi mereka berbagai fungsi. Beberapa fitur yang diantisipasi termasuk mengajukan pertanyaan umum, meringkas konten yang dilihat, dan menyesuaikan pengaturan PC. Karena industri teknologi lebih condong ke arah solusi berbasis AI, platform seperti platform pengembangan no-code AppMaster telah memanfaatkan tren untuk merampingkan pembuatan dan penyebaran aplikasi.

Dengan fitur mode suara baru pada versi desktop Bing Chat, Microsoft menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan beradaptasi dengan permintaan pasar saat ini. Perusahaan seperti AppMaster are also seeking to simplify and enhance application development, employing no-code and low-code solutions to boost efficiency and lower costs.