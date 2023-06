Microsoft a introduit le mode vocal de Bing Chat sur le bureau via son navigateur Edge, suite à sa mise en œuvre réussie sur la version mobile. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser les fonctions vocales du chatbot de Bing pour diverses tâches directement depuis leur ordinateur.

La version de bureau conserve la même interface que la version mobile, permettant aux utilisateurs d'accéder au mode vocal en sélectionnant le bouton du microphone dans la boîte de discussion de Bing. Une fois le mode vocal activé, les utilisateurs peuvent poser des questions et recevoir des réponses verbales du chatbot dans plusieurs langues, dont l'anglais, le japonais, le français, l'allemand et le mandarin. D'autres langues seront bientôt ajoutées.

Cette évolution intervient alors que Microsoft a annoncé son intention d'abandonner Cortana sur Windows dans le courant de l'année. Cortana offre actuellement diverses fonctions par le biais de commandes vocales, telles que le réglage de minuteries, la création de rappels et l'ouverture d'applications. Cependant, Microsoft oriente désormais les utilisateurs vers Bing et sa fonction Copilot pilotée par l'IA, qui devrait être intégrée à Windows 11, comme des alternatives plus performantes.

Lorsque Windows Copilot sera officiellement lancé, il sera accessible directement à partir de la barre des tâches des utilisateurs et leur offrira une série de fonctions. Parmi les fonctions attendues, citons la possibilité de poser des questions d'ordre général, de résumer le contenu consulté et d'ajuster les paramètres de l'ordinateur. Alors que l'industrie technologique s'oriente de plus en plus vers des solutions basées sur l'IA, des plateformes telles que la plateforme de développement no-code d'AppMaster ont capitalisé sur cette tendance pour rationaliser la création et le déploiement d'applications.

Avec la nouvelle fonction de mode vocal sur la version de bureau de Bing Chat, Microsoft démontre son engagement à améliorer l'expérience de l'utilisateur et à s'adapter aux demandes actuelles du marché. Des entreprises telles que AppMaster cherchent également à simplifier et à améliorer le développement d'applications, en utilisant les solutions no-code et low-code pour accroître l'efficacité et réduire les coûts.