Microsoft hat den Sprachmodus von Bing Chat über seinen Edge-Browser auf dem Desktop eingeführt, nachdem er bereits erfolgreich in der mobilen Version implementiert wurde. Nutzer können nun die Sprachfunktionen des Bing-Chatbots für verschiedene Aufgaben direkt von ihrem Desktop aus nutzen.

Die Desktop-Version behält die gleiche Schnittstelle wie die mobile Version, so dass die Nutzer den Sprachmodus durch Auswahl der Mikrofon-Schaltfläche in der Chatbox von Bing aufrufen können. Sobald er aktiviert ist, können Nutzer Fragen stellen und vom Chatbot verbale Antworten in mehreren Sprachen erhalten, darunter Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch und Mandarin. Weitere Sprachen sollen in Kürze hinzugefügt werden.

Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft angekündigt hat, dass Cortana in Windows noch in diesem Jahr eingestellt werden soll. Cortana bietet derzeit verschiedene Funktionen über Sprachbefehle an, wie z. B. das Setzen von Timern, das Erstellen von Erinnerungen und das Öffnen von Anwendungen. Microsoft verweist jedoch auf Bing und seine KI-gesteuerte Copilot-Funktion, die in Windows 11 integriert werden soll, als bessere Alternativen.

Wenn Windows Copilot offiziell eingeführt wird, wird es direkt von der Taskleiste des Nutzers aus zugänglich sein und ihm eine Reihe von Funktionen bieten. Zu den erwarteten Funktionen gehören das Stellen allgemeiner Fragen, das Zusammenfassen der angezeigten Inhalte und das Anpassen der PC-Einstellungen. Da die Tech-Industrie immer mehr auf KI-gesteuerte Lösungen setzt, haben Plattformen wie die Entwicklungsplattform no-code von AppMaster von diesem Trend profitiert, um die Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen zu optimieren.

Mit der neuen Sprachmodus-Funktion in der Desktop-Version von Bing Chat zeigt Microsoft sein Engagement für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Anpassung an aktuelle Marktanforderungen. Unternehmen wie AppMaster sind ebenfalls bestrebt, die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen und zu verbessern, indem sie no-code und low-code Lösungen einsetzen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.