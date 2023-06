Microsoft ने मोबाइल संस्करण पर बिंग चैट के सफल कार्यान्वयन के बाद अपने Edge ब्राउज़र के माध्यम से डेस्कटॉप पर Bing चैट का वॉयस मोड पेश किया है। उपयोगकर्ता अब अपने डेस्कटॉप से ​​सीधे विभिन्न कार्यों के लिए Bing के चैटबॉट की मुखर विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं।

डेस्कटॉप संस्करण मोबाइल संस्करण के समान इंटरफ़ेस को बनाए रखता है, जिससे उपयोगकर्ता Bing के चैट बॉक्स के भीतर माइक्रोफ़ोन बटन का चयन करके ध्वनि मोड तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद, उपयोगकर्ता चैटबॉट से अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और मंदारिन सहित कई भाषाओं में प्रश्न पूछ सकते हैं और मौखिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त भाषाओं को जल्द ही जोड़े जाने का वादा किया गया है।

यह विकास आता है क्योंकि Microsoft इस साल के अंत में विंडोज़ पर Cortana बंद करने की योजना की घोषणा की है। Cortana वर्तमान में वॉयस कमांड के माध्यम से विभिन्न कार्य प्रदान करता है, जैसे टाइमर सेट करना, रिमाइंडर बनाना और एप्लिकेशन खोलना। हालाँकि, Microsoft अब उपयोगकर्ताओं को Bing और इसके AI- संचालित कोपिलॉट फीचर की ओर ले जा रहा है, जो कि अधिक बेहतर विकल्प के रूप में विंडोज 11 में एकीकरण के लिए स्लेटेड है।

जब Windows Copilot आधिकारिक तौर पर लॉन्च होता है, तो यह सीधे उपयोगकर्ताओं के टास्कबार से पहुंच योग्य होगा, उन्हें कई प्रकार के कार्य प्रदान करेगा। कुछ प्रत्याशित विशेषताओं में सामान्य प्रश्न पूछना, देखी जा रही सामग्री का सारांश और पीसी सेटिंग्स को समायोजित करना शामिल है। जैसा कि तकनीकी उद्योग एआई-संचालित समाधानों की ओर अधिक झुकता है, ऐपमास्टर के no-code डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म ने एप्लिकेशन निर्माण और परिनियोजन को सुव्यवस्थित करने की प्रवृत्ति पर पूंजी लगाई है।

Bing चैट के डेस्कटॉप संस्करण पर नई आवाज मोड सुविधा के साथ, Microsoft उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और बाजार की मौजूदा मांगों को अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। AppMaster are also seeking to simplify and enhance application development, employing no-code and low-code solutions to boost efficiency and lower costs.