Microsoft đã giới thiệu chế độ giọng nói của Bing Chat trên máy tính để bàn thông qua trình duyệt Edge của họ, sau khi triển khai thành công trên phiên bản di động. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các tính năng phát âm của chatbot của Bing cho các tác vụ khác nhau trực tiếp từ máy tính để bàn của họ.

Phiên bản dành cho máy tính để bàn vẫn giữ giao diện giống như phiên bản dành cho thiết bị di động, cho phép người dùng truy cập chế độ giọng nói bằng cách chọn nút micrô trong hộp trò chuyện của Bing. Sau khi được kích hoạt, người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời bằng lời nói từ chatbot bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Quan Thoại. Các ngôn ngữ bổ sung được hứa hẹn sẽ sớm được bổ sung.

Sự phát triển này diễn ra khi Microsoft đã công bố kế hoạch ngừng Cortana trên Windows vào cuối năm nay. Cortana hiện cung cấp nhiều chức năng khác nhau thông qua khẩu lệnh, chẳng hạn như đặt hẹn giờ, tạo lời nhắc và mở ứng dụng. Tuy nhiên, Microsoft hiện đang hướng người dùng tới Bing và tính năng Copilot do AI điều khiển, dự kiến ​​sẽ tích hợp vào Windows 11 như những lựa chọn thay thế ưu việt hơn.

Khi Windows Copilot chính thức ra mắt, nó sẽ có thể truy cập trực tiếp từ thanh tác vụ của người dùng, cung cấp cho họ một loạt chức năng. Một số tính năng được mong đợi bao gồm đặt câu hỏi chung, tóm tắt nội dung đang được xem và điều chỉnh cài đặt PC.

Với tính năng chế độ giọng nói mới trên phiên bản Bing Chat dành cho máy tính để bàn, Microsoft đang thể hiện cam kết nâng cao trải nghiệm người dùng và thích ứng với nhu cầu thị trường hiện tại.