Microsoft ได้เปิดตัวโหมดเสียงของ Bing Chat บนเดสก์ท็อปผ่านเบราว์เซอร์ Edge หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้งในเวอร์ชันมือถือ ขณะนี้ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติเสียงของแชทบอทของ Bing สำหรับงานต่างๆ ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อป

เวอร์ชันเดสก์ท็อปยังคงมีอินเทอร์เฟซเดียวกันกับเวอร์ชันมือถือ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโหมดเสียงโดยเลือกปุ่มไมโครโฟนภายในกล่องแชทของ Bing เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถถามคำถามและรับคำตอบจากแชทบอทได้หลายภาษา รวมถึงอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และจีนกลาง เราสัญญาว่าจะเพิ่มภาษาเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

การพัฒนานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft ได้ประกาศแผนการที่จะยุติ Cortana บน Windows ในปลายปีนี้ ปัจจุบัน Cortana มีฟังก์ชันต่างๆ ผ่านคำสั่งเสียง เช่น การตั้งเวลา สร้างการเตือน และการเปิดแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Microsoft กำลังนำผู้ใช้ไปสู่ Bing และฟีเจอร์ Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกำหนดให้รวมเข้ากับ Windows 11 เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า

เมื่อเปิดตัว Windows Copilot อย่างเป็นทางการ จะสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากแถบงานของผู้ใช้ พร้อมมอบฟังก์ชันต่างๆ มากมาย คุณลักษณะบางอย่างที่คาดการณ์ไว้ ได้แก่ การถามคำถามทั่วไป การสรุปเนื้อหาที่กำลังดู และการปรับการตั้งค่าพีซี ในขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหันมาใช้โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการพัฒนา no-code ของ AppMaster ได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่คล่องตัวขึ้น

ด้วยคุณสมบัติโหมดเสียงใหม่ใน Bing Chat เวอร์ชันเดสก์ท็อป Microsoft แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ เช่น AppMaster are also seeking to simplify and enhance application development, employing no-code and low-code solutions to boost efficiency and lower costs.