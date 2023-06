মাইক্রোসফট তাদের Edge ব্রাউজারের মাধ্যমে ডেস্কটপে Bing চ্যাটের ভয়েস মোড চালু করেছে, মোবাইল সংস্করণে এর সফল প্রয়োগের পর। ব্যবহারকারীরা এখন তাদের ডেস্কটপ থেকে সরাসরি বিভিন্ন কাজের জন্য Bing এর চ্যাটবটের ভোকাল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে পারে।

ডেস্কটপ সংস্করণটি মোবাইল সংস্করণের মতো একই ইন্টারফেস ধরে রাখে, যা ব্যবহারকারীদের Bing -এর চ্যাট বক্সের মধ্যে মাইক্রোফোন বোতামটি নির্বাচন করে ভয়েস মোড অ্যাক্সেস করতে দেয়। একবার সক্রিয় হয়ে গেলে, ব্যবহারকারীরা ইংরেজি, জাপানিজ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ম্যান্ডারিন সহ একাধিক ভাষায় চ্যাটবট থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং মৌখিক উত্তর পেতে পারে। অতিরিক্ত ভাষা শীঘ্রই যোগ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

এই উন্নয়নটি আসে যখন Microsoft এই বছরের শেষের দিকে উইন্ডোজে Cortana বন্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। Cortana বর্তমানে ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাংশন অফার করে, যেমন টাইমার সেট করা, অনুস্মারক তৈরি করা এবং অ্যাপ্লিকেশন খোলা। যাইহোক, Microsoft এখন ব্যবহারকারীদের Bing এবং এর এআই-চালিত কপিলট বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা আরও উন্নত বিকল্প হিসাবে উইন্ডোজ 11-এ একীকরণের জন্য নির্ধারিত।

যখন Windows Copilot আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়, এটি ব্যবহারকারীদের টাস্কবার থেকে সরাসরি অ্যাক্সেসযোগ্য হবে, তাদের বিভিন্ন ফাংশন প্রদান করে। কিছু প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, দেখা হওয়া বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ এবং PC সেটিংস সামঞ্জস্য করা।

Bing চ্যাটের ডেস্কটপ সংস্করণে নতুন ভয়েস মোড বৈশিষ্ট্যের সাথে, Microsoft ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়ানো এবং বর্তমান বাজারের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করছে।