Компания Microsoft представила голосовой режим Bing Chat на настольных компьютерах через браузер Edge, после того как он был успешно реализован в мобильной версии. Теперь пользователи могут использовать голосовые функции чат-бота Bing для решения различных задач прямо со своего рабочего стола.

В настольной версии сохранился тот же интерфейс, что и в мобильной версии, позволяющий пользователям получить доступ к голосовому режиму, выбрав кнопку микрофона в окне чата Bing. После активации этого режима пользователи могут задавать вопросы и получать устные ответы от чат-бота на нескольких языках, включая английский, японский, французский, немецкий и мандаринский. Обещается, что в ближайшее время будут добавлены дополнительные языки.

Это событие произошло после того, как Microsoft объявила о планах прекратить использование Cortana в Windows в конце этого года. В настоящее время Cortana предлагает различные функции с помощью голосовых команд, такие как установка таймеров, создание напоминаний и открытие приложений. Однако сейчас Microsoft направляет пользователей в сторону Bing и функции Copilot, управляемой искусственным интеллектом, которые планируется интегрировать в Windows 11, как более совершенные альтернативы.

Когда Windows Copilot будет официально запущен, он будет доступен прямо с панели задач пользователей, предоставляя им ряд функций. Некоторые из ожидаемых функций включают задавание общих вопросов, обобщение просматриваемого контента и настройку параметров ПК. Поскольку технологическая отрасль все больше склоняется к решениям на основе искусственного интеллекта, такие платформы, как платформа разработки no-code от AppMaster, воспользовались этой тенденцией, чтобы упростить создание и развертывание приложений.

С новой функцией голосового режима в настольной версии Bing Chat компания Microsoft демонстрирует свое стремление к улучшению пользовательского опыта и адаптации к текущим требованиям рынка. Такие компании, как AppMaster, также стремятся упростить и улучшить разработку приложений, используя решения no-code и low-code для повышения эффективности и снижения затрат.