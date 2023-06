Microsoft heeft de spraakmodus van Bing Chat geïntroduceerd op desktop via hun Edge-browser, na de succesvolle implementatie op de mobiele versie. Gebruikers kunnen nu de spraakfuncties van Bing's chatbot direct vanaf hun desktop gebruiken voor verschillende taken.

De desktopversie behoudt dezelfde interface als de mobiele versie, waardoor gebruikers de spraakmodus kunnen openen door de microfoonknop te selecteren in de chatbox van Bing. Eenmaal geactiveerd kunnen gebruikers vragen stellen en mondelinge antwoorden ontvangen van de chatbot in meerdere talen, waaronder Engels, Japans, Frans, Duits en Mandarijn. Aanvullende talen zullen binnenkort worden toegevoegd.

Deze ontwikkeling komt op een moment dat Microsoft plannen heeft aangekondigd om later dit jaar te stoppen met Cortana op Windows. Cortana biedt momenteel verschillende functies via spraakopdrachten, zoals timers instellen, herinneringen aanmaken en applicaties openen. Microsoft stuurt gebruikers nu echter in de richting van Bing en zijn AI-gestuurde Copilot-functie, die in Windows 11 geïntegreerd zal worden, als superieure alternatieven.

Wanneer Windows Copilot officieel wordt gelanceerd, zal het direct toegankelijk zijn vanuit de taakbalk van gebruikers en hen voorzien van een reeks functies. Enkele van de verwachte functies zijn het stellen van algemene vragen, het samenvatten van inhoud die wordt bekeken en het aanpassen van pc-instellingen. Naarmate de tech-industrie zich meer richt op AI-gedreven oplossingen, hebben platforms zoals AppMaster's no-code ontwikkelplatform ingespeeld op de trend om het maken en implementeren van applicaties te stroomlijnen.

Met de nieuwe spraakfunctie op de desktopversie van Bing Chat laat Microsoft zien dat het de gebruikerservaring wil verbeteren en zich wil aanpassen aan de huidige eisen van de markt. Bedrijven zoals AppMaster proberen ook de ontwikkeling van applicaties te vereenvoudigen en te verbeteren door gebruik te maken van no-code en low-code oplossingen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen.