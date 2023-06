Apple, WWDC 2023 açılış konuşmasında vurgulanmayan dikkate değer bir ek olarak, Apple TV'sinin tvOS 17'de yerel VPN desteği alacağını duyurdu. Bu özellik, kullanıcılara seyahat ederken kesintisiz akışın keyfini çıkarmanın yanı sıra kendi ülkelerinde bulunmayan içeriğe erişme olanağı sunacak. Sonuç olarak, Apple TV 4K kullanıcıları nihayet bu hareketle akış deneyimlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Mevcut tvOS 16'da, Apple TV'lerinde VPN kullanmak isteyenler önce yönlendiricilerine bir VPN yüklemelidir; bu, bazı yönlendiricilerin desteklemeyebileceği bir işlemdir. Yerel VPN desteğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple TV, bir süredir VPN özelliklerine sahip olan Google'ın Chromecast'i ve Amazon'un Fire TV'si gibi rakip cihazlarla artık eşit şekilde rekabet edebilir.

Apple daha önce iPhone, iPad ve Mac gibi diğer popüler cihazlarında yerel VPN desteği uygulamıştı. Sonuç olarak, bu özelliğin Apple TV'ye genişletilmesi, cihazlarında içerik akışı yapan kullanıcılar için daha fazla esneklik ve daha fazla gizlilik sağlayacaktır.

VPN'ler yalnızca akış amaçları için değil, aynı zamanda TikTok gibi sosyal medya uygulamalarındaki kısıtlamaları aşmak için de avantajlıdır. Kullanıcıların konumları dışındaki VPN sunucularını seçebilme özelliği sayesinde, uygulamanın yasaklandığı veya yasaklanma tehdidi altında olduğu bölgelerde bile içeriğe erişebilirler.

Yerel VPN desteğine ek olarak, tvOS 17 birkaç başka geliştirme ve güncelleme sunacak. Bu iyileştirmelerden biri, daha net ses için konuşmayı arka plan gürültüsünden ayıran gelişmiş diyalogdur. Ayrıca güncelleme, Apple TV izleyicileri için daha zengin bir görsel deneyim ekleyerek Dolby Vision 8.1 desteğini içerecek.

Şirketin fitness uygulaması Apple Fitness+, tvOS 17'de, kullanıcının tercihlerine ve günlük rutine göre programlanabilen özelleştirilebilir egzersiz ve meditasyon planları da dahil olmak üzere güncellemeleri de görecek. Antrenman çalma listelerini ve Audio Focus'u kapsayan yeni özellikler, kullanıcıların antrenman seansları sırasında müzik sesine veya Apple'ın eğitmenlerinin seslerine öncelik vermesine olanak tanır.

Yaklaşan tvOS 17'de yerel VPN desteğinin ve bir dizi yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla Apple, kullanıcılara sofistike bir akış deneyimi sunmaya ve gelişen akış cihazları pazarında rekabet gücünü korumaya devam ediyor.