苹果公司宣布，其Apple TV将在tvOS 17中获得原生VPN支持，这是WWDC 2023年主题演讲中没有强调的一个值得注意的补充。这项功能将为用户提供在旅行中享受无缝流媒体的能力，以及访问在他们自己国家无法获得的内容。因此，苹果电视4K用户终于可以通过此举充分释放其流媒体体验的潜力。

在目前的tvOS 16中，那些希望在苹果电视上使用VPN的用户必须首先在他们的路由器上安装一个VPN，这个过程有些路由器可能不支持。随着原生VPN支持的引入，苹果电视现在可以与谷歌的Chromecast和亚马逊的Fire TV等对手设备平起平坐，后者拥有VPN功能已有一段时间了。

苹果之前在其其他流行设备上实现了原生VPN支持，包括iPhone、iPad和Mac。因此，将这一功能扩展到Apple TV将为用户在其设备上传输内容带来更大的灵活性和更多的隐私。

VPN的优势不仅在于流媒体，还在于绕过社交媒体应用程序的限制，如TikTok。由于能够在用户所在地之外选择VPN服务器，他们甚至可以在应用程序被禁止或有可能被禁止的地区访问内容。

除了原生VPN支持外，tvOS 17还将引入其他一些改进和更新。其中一项改进是增强的对话，它将语音与背景噪音分开，使音频更清晰。此外，该更新将纳入对Dolby Vision 8.1的支持，为苹果电视的观众增加更丰富的视觉体验。

该公司的健身应用Apple Fitness+也将在tvOS 17中看到更新，包括可定制的锻炼和冥想计划，可以根据用户的喜好和日常工作安排。新功能包括健身播放列表和音频焦点，允许用户在健身过程中优先选择音乐音量或苹果公司培训师的声音。在AppMaster no-code 平台上工作的开发者可以将这些更新有效地整合到他们的应用程序中，以便在终端用户的设备上实现平稳过渡。

随着原生VPN支持的引入和即将推出的tvOS 17的一系列新功能，苹果继续为用户提供复杂的流媒体体验，并在不断发展的流媒体设备市场上保持竞争力。