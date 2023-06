Apple ได้ประกาศว่า Apple TV จะได้รับการสนับสนุน VPN แบบเนทีฟใน tvOS 17 ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่โดดเด่นซึ่งไม่ได้เน้นในคำปราศรัย WWDC 2023 ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมได้อย่างราบรื่นในขณะเดินทาง รวมถึงเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่มีให้บริการในประเทศของตน ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ Apple TV 4K จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพของประสบการณ์การสตรีมได้อย่างเต็มที่ด้วยการย้ายครั้งนี้

ใน tvOS 16 ปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการใช้ VPN บน Apple TV จะต้องติดตั้ง VPN บนเราเตอร์ก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราเตอร์บางตัวอาจไม่รองรับ ด้วยการแนะนำการรองรับ VPN แบบเนทีฟ ตอนนี้ Apple TV สามารถแข่งขันกับอุปกรณ์คู่แข่งอย่าง Chromecast ของ Google และ Fire TV ของ Amazon ซึ่งมีความสามารถ VPN มาระยะหนึ่งแล้ว

ก่อนหน้านี้ Apple ได้ใช้การรองรับ VPN แบบเนทีฟบนอุปกรณ์ยอดนิยมอื่นๆ เช่น iPhone, iPad และ Mac ด้วยเหตุนี้ การขยายคุณสมบัตินี้ไปยัง Apple TV จะเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ที่สตรีมเนื้อหาบนอุปกรณ์ของตน

VPN มีประโยชน์ไม่เพียงสำหรับการสตรีม แต่ยังสำหรับการข้ามข้อจำกัดบนแอปโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok ด้วยความสามารถในการเลือกเซิร์ฟเวอร์ VPN นอกตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้แม้ในภูมิภาคที่แอปถูกแบนหรือถูกคุกคามจากการถูกแบน

นอกเหนือจากการรองรับ VPN แบบเนทีฟแล้ว tvOS 17 จะแนะนำการปรับปรุงและอัปเดตอื่นๆ อีกหลายอย่าง การปรับปรุงอย่างหนึ่งคือบทสนทนาที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การอัปเดตจะรวมการรองรับ Dolby Vision 8.1 ซึ่งเพิ่มประสบการณ์การรับชมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชม Apple TV

Apple Fitness+ ซึ่งเป็นแอพฟิตเนสของบริษัทจะเห็นการอัปเดตใน tvOS 17 รวมถึงแผนการออกกำลังกายและการทำสมาธิที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถกำหนดเวลาได้ตามความต้องการของผู้ใช้และกิจวัตรประจำวัน คุณสมบัติใหม่รวมถึงเพลย์ลิสต์ออกกำลังกายและ Audio Focus ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของระดับเสียงเพลงหรือเสียงของผู้ฝึกอบรมของ Apple ระหว่างเซสชั่นการออกกำลังกาย นักพัฒนาที่ทำงานบน AppMaster no-code platform can efficiently integrate these updates into their applications for a smooth transition on end-users' devices.

ด้วยการแนะนำการรองรับ VPN แบบเนทีฟและคุณสมบัติใหม่มากมายใน tvOS 17 ที่กำลังจะมาถึง Apple ยังคงมอบประสบการณ์การสตรีมที่ซับซ้อนแก่ผู้ใช้และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุปกรณ์สตรีมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง