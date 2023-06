Apple ha annunciato che la sua Apple TV riceverà il supporto VPN nativo in tvOS 17, un'aggiunta notevole che non era stata evidenziata nel keynote della WWDC 2023. Questa funzione offrirà agli utenti la possibilità di godere di uno streaming senza interruzioni durante i viaggi e di accedere a contenuti non disponibili nel proprio Paese. Di conseguenza, gli utenti di Apple TV 4K potranno finalmente sbloccare il pieno potenziale della loro esperienza di streaming con questa mossa.

Nell'attuale tvOS 16, chi desidera utilizzare le VPN sulla propria Apple TV deve prima installare una VPN sul proprio router, un processo che alcuni router potrebbero non supportare. Con l'introduzione del supporto VPN nativo, l'Apple TV può ora competere ad armi pari con dispositivi rivali come il Chromecast di Google e la Fire TV di Amazon, che dispongono da tempo di funzionalità VPN.

Apple ha già implementato il supporto VPN nativo su altri suoi popolari dispositivi, tra cui iPhone, iPad e Mac. Di conseguenza, l'estensione di questa funzione all'Apple TV porterà una maggiore flessibilità e una maggiore privacy per gli utenti che trasmettono contenuti in streaming sui loro dispositivi.

Le VPN sono vantaggiose non solo per lo streaming, ma anche per aggirare le restrizioni sulle app di social media, come TikTok. Grazie alla possibilità di selezionare i server VPN al di fuori delle località in cui si trovano gli utenti, questi possono accedere ai contenuti anche nelle regioni in cui l'app è stata vietata o rischia di esserlo.

Oltre al supporto VPN nativo, tvOS 17 introdurrà diversi altri miglioramenti e aggiornamenti. Uno di questi miglioramenti è il dialogo migliorato, che separa il parlato dal rumore di fondo per un audio più chiaro. Inoltre, l'aggiornamento incorporerà il supporto per Dolby Vision 8.1, aggiungendo un'esperienza visiva più ricca per gli spettatori di Apple TV.

Anche Apple Fitness+, l'app per il fitness dell'azienda, riceverà aggiornamenti in tvOS 17, tra cui piani di allenamento e meditazione personalizzabili che possono essere programmati in base alle preferenze dell'utente e alla sua routine quotidiana. Le nuove funzioni comprendono le playlist di allenamento e Audio Focus, che consente agli utenti di dare priorità al volume della musica o alle voci degli istruttori Apple durante le sessioni di allenamento. Gli sviluppatori che lavorano sulla piattaforma AppMaster no-code possono integrare efficacemente questi aggiornamenti nelle loro applicazioni per una transizione senza problemi sui dispositivi degli utenti finali.

Con l'introduzione del supporto VPN nativo e una serie di nuove funzionalità nel prossimo tvOS 17, Apple continua a fornire agli utenti un'esperienza di streaming sofisticata e a rimanere competitiva nel mercato in evoluzione dei dispositivi di streaming.