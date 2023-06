A Apple anunciou que sua Apple TV receberá suporte VPN nativo no tvOS 17, uma adição notável que não foi destacada na palestra WWDC 2023. Esse recurso oferecerá aos usuários a capacidade de desfrutar de streaming contínuo durante a viagem, bem como acessar conteúdo indisponível em seus próprios países. Consequentemente, os usuários do Apple TV 4K podem finalmente desbloquear todo o potencial de sua experiência de streaming com essa mudança.

No atual tvOS 16, aqueles que desejam usar VPNs em suas Apple TVs devem primeiro instalar uma VPN em seus roteadores, um processo que alguns roteadores podem não suportar. Com a introdução do suporte nativo para VPN, a Apple TV pode agora competir de igual para igual com dispositivos rivais como o Chromecast da Google e o Fire TV da Amazon, que já têm capacidades VPN há algum tempo.

A Apple já tinha implementado o suporte nativo de VPN noutros dispositivos populares, incluindo o iPhone, o iPad e o Mac. Por conseguinte, a expansão desta funcionalidade para a Apple TV proporcionará maior flexibilidade e privacidade aos utilizadores que transmitem conteúdos nos seus dispositivos.

As VPNs são vantajosas não só para fins de streaming, mas também para contornar restrições em aplicações de redes sociais, como o TikTok. Com a capacidade de seleccionar servidores VPN fora da localização dos utilizadores, estes podem aceder a conteúdos mesmo em regiões onde a aplicação tenha sido proibida ou esteja sob ameaça de ser proibida.

Para além do suporte nativo de VPN, o tvOS 17 irá introduzir várias outras melhorias e actualizações. Uma dessas melhorias é o diálogo aprimorado, que separa a fala do ruído de fundo para um áudio mais claro. Além disso, a atualização incorporará suporte para Dolby Vision 8.1, adicionando uma experiência visual mais rica para os espectadores da Apple TV.

O Apple Fitness+, a aplicação de fitness da empresa, também terá atualizações no tvOS 17, incluindo planos de treino e meditação personalizáveis que podem ser agendados de acordo com as preferências e a rotina diária do utilizador. As novas funcionalidades incluem listas de reprodução de exercícios e o Audio Focus, que permite aos utilizadores dar prioridade ao volume da música ou às vozes dos treinadores da Apple durante as sessões de treino. Os programadores que trabalham na plataforma AppMaster no-code podem integrar eficazmente estas actualizações nas suas aplicações para uma transição suave nos dispositivos dos utilizadores finais.

Com a introdução do suporte nativo para VPN e uma série de novas funcionalidades no próximo tvOS 17, a Apple continua a proporcionar aos utilizadores uma experiência de streaming sofisticada e a manter-se competitiva no mercado em evolução dos dispositivos de streaming.