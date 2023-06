Apple heeft aangekondigd dat de Apple TV native VPN-ondersteuning krijgt in tvOS 17, een opvallende toevoeging die niet werd belicht in de WWDC 2023 keynote. Deze functie biedt gebruikers de mogelijkheid om ook onderweg naadloos te streamen en toegang te krijgen tot materiaal dat in hun eigen land niet beschikbaar is. Hierdoor kunnen Apple TV 4K-gebruikers eindelijk het volledige potentieel van hun streamingervaring benutten.

In het huidige tvOS 16 moeten mensen die VPN's willen gebruiken op hun Apple TV's eerst een VPN installeren op hun routers, een proces dat sommige routers mogelijk niet ondersteunen. Met de introductie van native VPN-ondersteuning kan Apple TV nu op gelijke voet concurreren met concurrerende apparaten zoals Google's Chromecast en Amazon's Fire TV, die al enige tijd over VPN-mogelijkheden beschikken.

Apple implementeerde eerder al native VPN-ondersteuning op zijn andere populaire apparaten, waaronder de iPhone, iPad en Mac. Als gevolg hiervan zal de uitbreiding van deze functie naar Apple TV zorgen voor extra flexibiliteit en meer privacy voor gebruikers die content streamen op hun apparaten.

VPN's zijn niet alleen handig voor streamingdoeleinden, maar ook om beperkingen op sociale media-apps, zoals TikTok, te omzeilen. Met de mogelijkheid om VPN-servers buiten de locaties van gebruikers te selecteren, hebben ze toegang tot inhoud, zelfs in regio's waar de app verboden is of verboden dreigt te worden.

Naast native VPN-ondersteuning introduceert tvOS 17 verschillende andere verbeteringen en updates. Een van die verbeteringen is de verbeterde dialoog, die spraak scheidt van achtergrondgeluiden voor een helderder geluid. Verder zal de update ondersteuning voor Dolby Vision 8.1 bevatten, wat een rijkere visuele ervaring toevoegt voor Apple TV-kijkers.

Apple Fitness+, de fitness-app van het bedrijf, krijgt in tvOS 17 ook updates, waaronder aanpasbare trainings- en meditatieplannen die kunnen worden ingepland op basis van de voorkeuren en dagelijkse routine van de gebruiker. Nieuwe functies zijn onder andere afspeellijsten voor workouts en Audio Focus, waarmee gebruikers het volume van hun muziek of de stemmen van de trainers van Apple kunnen instellen tijdens workoutsessies.

Met de introductie van native VPN-ondersteuning en een groot aantal nieuwe functies in het aankomende tvOS 17 blijft Apple gebruikers een geavanceerde streamingervaring bieden en concurrerend in de zich ontwikkelende markt van streamingapparaten.