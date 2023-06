Apple ogłosił, że jego Apple TV otrzyma natywną obsługę VPN w tvOS 17, co jest godnym uwagi dodatkiem, który nie został podkreślony w przemówieniu WWDC 2023. Funkcja ta zaoferuje użytkownikom możliwość płynnego przesyłania strumieniowego podczas podróży, a także dostęp do treści niedostępnych w ich własnych krajach. W rezultacie użytkownicy Apple TV 4K mogą wreszcie odblokować pełny potencjał swoich wrażeń ze streamowania.

W obecnej wersji tvOS 16 osoby chcące korzystać z VPN na swoich Apple TV muszą najpierw zainstalować VPN na swoich routerach, czego niektóre routery mogą nie obsługiwać. Wraz z wprowadzeniem natywnej obsługi VPN, Apple TV może teraz równomiernie konkurować z konkurencyjnymi urządzeniami, takimi jak Google Chromecast i Amazon Fire TV, które od pewnego czasu mają możliwości VPN.

Apple wcześniej wdrożyło natywną obsługę VPN na innych popularnych urządzeniach, w tym na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac. W rezultacie rozszerzenie tej funkcji na Apple TV zapewni dodatkową elastyczność i większą prywatność użytkownikom strumieniującym treści na swoich urządzeniach.

Sieci VPN są korzystne nie tylko do celów przesyłania strumieniowego, ale także do omijania ograniczeń w aplikacjach społecznościowych, takich jak TikTok. Dzięki możliwości wyboru serwerów VPN poza lokalizacjami użytkowników, mogą oni uzyskać dostęp do treści nawet w regionach, w których aplikacja została zbanowana lub istnieje ryzyko jej zbanowania.

Oprócz natywnej obsługi VPN, tvOS 17 wprowadzi kilka innych ulepszeń i aktualizacji. Jednym z takich ulepszeń jest ulepszony dialog, który oddziela mowę od szumów tła, zapewniając wyraźniejszy dźwięk. Ponadto aktualizacja obejmie obsługę Dolby Vision 8.1, dodając bogatsze wrażenia wizualne dla widzów Apple TV.

Apple Fitness+, aplikacja fitness firmy, również doczeka się aktualizacji w tvOS 17, w tym konfigurowalnych planów treningowych i medytacyjnych, które można zaplanować zgodnie z preferencjami użytkownika i codzienną rutyną. Nowe funkcje obejmują playlisty treningowe i Audio Focus, pozwalając użytkownikom nadać priorytet głośności muzyki lub głosom trenerów Apple podczas sesji treningowych. Deweloperzy pracujący na platformie AppMaster no-code mogą skutecznie zintegrować te aktualizacje ze swoimi aplikacjami, aby zapewnić płynne przejście na urządzenia użytkowników końcowych.

Dzięki wprowadzeniu natywnej obsługi VPN i wielu nowych funkcji w nadchodzącym tvOS 17, Apple nadal zapewnia użytkownikom wyrafinowane wrażenia z przesyłania strumieniowego i pozostaje konkurencyjne na rozwijającym się rynku urządzeń do przesyłania strumieniowego.