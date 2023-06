Apple telah mengumumkannya Apple TV akan menerima dukungan VPN asli di tvOS 17, tambahan penting yang tidak disorot dalam keynote WWDC 2023. Fitur ini akan menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menikmati streaming tanpa hambatan saat bepergian, serta mengakses konten yang tidak tersedia di negara mereka sendiri. Akibatnya, pengguna Apple TV 4K akhirnya dapat membuka potensi penuh dari pengalaman streaming mereka dengan langkah ini.

Di tvOS 16 saat ini, mereka yang ingin menggunakan VPN di Apple TV mereka harus menginstal VPN terlebih dahulu di router mereka, sebuah proses yang mungkin tidak didukung oleh beberapa router. Dengan diperkenalkannya dukungan VPN asli, Apple TV sekarang dapat bersaing secara merata dengan perangkat saingan seperti Google Chromecast dan Amazon's Fire TV, yang telah memiliki kemampuan VPN selama beberapa waktu.

Apple sebelumnya mengimplementasikan dukungan VPN asli pada perangkat populer lainnya, termasuk iPhone, iPad, dan Mac. Hasilnya, memperluas fitur ini ke Apple TV akan memberikan fleksibilitas tambahan dan peningkatan privasi bagi pengguna yang melakukan streaming konten di perangkat mereka.

VPN bermanfaat tidak hanya untuk tujuan streaming tetapi juga untuk melewati batasan pada aplikasi media sosial, seperti TikTok. Dengan kemampuan untuk memilih server VPN di luar lokasi pengguna, mereka dapat mengakses konten bahkan di wilayah di mana aplikasi tersebut telah dilarang atau terancam dilarang.

Selain dukungan VPN asli, tvOS 17 akan memperkenalkan beberapa peningkatan dan pembaruan lainnya. Salah satu peningkatan tersebut adalah dialog yang disempurnakan, yang memisahkan ucapan dari kebisingan latar belakang untuk audio yang lebih jelas. Selain itu, pembaruan tersebut akan memasukkan dukungan untuk Dolby Vision 8.1, menambahkan pengalaman visual yang lebih kaya untuk pemirsa Apple TV.

Apple Fitness+, aplikasi kebugaran perusahaan, juga akan melihat pembaruan di tvOS 17, termasuk rencana latihan dan meditasi yang dapat disesuaikan yang dapat dijadwalkan sesuai dengan preferensi pengguna dan rutinitas sehari-hari. Fitur-fitur baru mencakup daftar putar latihan dan Fokus Audio, yang memungkinkan pengguna memprioritaskan volume musik atau suara pelatih Apple selama sesi latihan.

Dengan diperkenalkannya dukungan VPN asli dan sejumlah fitur baru di tvOS 17 yang akan datang, Apple terus memberi pengguna pengalaman streaming yang canggih dan tetap kompetitif di pasar perangkat streaming yang terus berkembang.