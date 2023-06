Apple a annoncé que son Apple TV bénéficiera d'une prise en charge native du VPN dans tvOS 17, un ajout notable qui n'avait pas été mis en avant lors de la keynote de la WWDC 2023. Cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs la possibilité de profiter d'un streaming transparent lors de leurs déplacements, ainsi que d'accéder à des contenus indisponibles dans leur propre pays. Par conséquent, les utilisateurs de l'Apple TV 4K peuvent enfin exploiter tout le potentiel de leur expérience de streaming grâce à cette mesure.

Dans l'actuel tvOS 16, ceux qui souhaitent utiliser des VPN sur leurs Apple TV doivent d'abord installer un VPN sur leurs routeurs, un processus que certains routeurs peuvent ne pas prendre en charge. Avec l'introduction de la prise en charge native des VPN, l'Apple TV peut désormais rivaliser avec des appareils concurrents tels que le Chromecast de Google et la Fire TV d'Amazon, qui disposent de capacités VPN depuis un certain temps.

Apple a déjà mis en place la prise en charge native du VPN sur ses autres appareils populaires, notamment l'iPhone, l'iPad et le Mac. L'extension de cette fonctionnalité à l'Apple TV apportera donc une plus grande souplesse et une meilleure confidentialité aux utilisateurs qui diffusent du contenu sur leurs appareils.

Les VPN sont avantageux non seulement pour la diffusion en continu, mais aussi pour contourner les restrictions imposées par les applications de médias sociaux, telles que TikTok. Grâce à la possibilité de sélectionner des serveurs VPN en dehors du lieu où se trouve l'utilisateur, celui-ci peut accéder au contenu même dans les régions où l'application a été interdite ou est menacée d'interdiction.

Outre la prise en charge native des VPN, tvOS 17 introduira plusieurs autres améliorations et mises à jour. L'une de ces améliorations est le dialogue amélioré, qui sépare la parole du bruit de fond pour un son plus clair. En outre, la mise à jour intégrera la prise en charge de Dolby Vision 8.1, ce qui offrira une expérience visuelle plus riche aux utilisateurs de l'Apple TV.

Apple Fitness+, l'application de fitness de l'entreprise, bénéficiera également de mises à jour dans tvOS 17, notamment des plans d'entraînement et de méditation personnalisables qui peuvent être programmés en fonction des préférences et de la routine quotidienne de l'utilisateur. Les nouvelles fonctionnalités comprennent les listes de lecture d'entraînement et Audio Focus, qui permet aux utilisateurs de donner la priorité au volume de la musique ou aux voix des entraîneurs d'Apple pendant les séances d'entraînement. Les développeurs qui travaillent sur la plateforme AppMaster no-code peuvent intégrer efficacement ces mises à jour dans leurs applications pour une transition en douceur sur les appareils des utilisateurs finaux.

Avec l'introduction de la prise en charge native du VPN et d'une multitude de nouvelles fonctionnalités dans le prochain tvOS 17, Apple continue d'offrir aux utilisateurs une expérience de streaming sophistiquée et de rester compétitif sur le marché en pleine évolution des appareils de streaming.