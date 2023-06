অ্যাপল ঘোষণা করেছে যে তার অ্যাপল টিভি টিভিওএস 17-এ নেটিভ ভিপিএন সমর্থন পাবে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন যা WWDC 2023 কীনোটে হাইলাইট করা হয়নি। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের ভ্রমণের সময় নির্বিঘ্ন স্ট্রিমিং উপভোগ করার ক্ষমতা প্রদান করবে, সেইসাথে তাদের নিজস্ব দেশে অনুপলব্ধ সামগ্রী অ্যাক্সেস করতে পারবে। ফলস্বরূপ, Apple TV 4K ব্যবহারকারীরা অবশেষে এই পদক্ষেপের সাথে তাদের স্ট্রিমিং অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করতে পারে।

বর্তমান tvOS 16-এ, যারা তাদের Apple TV-তে VPN ব্যবহার করতে ইচ্ছুক তাদের প্রথমে তাদের রাউটারগুলিতে একটি VPN ইনস্টল করতে হবে, এমন একটি প্রক্রিয়া যা কিছু রাউটার সমর্থন নাও করতে পারে। নেটিভ ভিপিএন সমর্থন প্রবর্তনের মাধ্যমে, অ্যাপল টিভি এখন গুগলের ক্রোমকাস্ট এবং অ্যামাজনের ফায়ার টিভির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী ডিভাইসগুলির সাথে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, যেগুলিতে কিছু সময়ের জন্য ভিপিএন ক্ষমতা রয়েছে।

অ্যাপল এর আগে আইফোন, আইপ্যাড এবং ম্যাক সহ অন্যান্য জনপ্রিয় ডিভাইসগুলিতে নেটিভ ভিপিএন সমর্থন প্রয়োগ করেছিল। ফলস্বরূপ, অ্যাপল টিভিতে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রসারিত করা ব্যবহারকারীদের তাদের ডিভাইসে সামগ্রী স্ট্রিমিং করার জন্য অতিরিক্ত নমনীয়তা এবং গোপনীয়তা বৃদ্ধি করবে।

ভিপিএনগুলি কেবল স্ট্রিমিংয়ের উদ্দেশ্যে নয়, টিকটকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলিতে বিধিনিষেধ বাইপাস করার জন্যও সুবিধাজনক। ব্যবহারকারীদের অবস্থানের বাইরে VPN সার্ভার নির্বাচন করার ক্ষমতা সহ, তারা এমন অঞ্চলেও সামগ্রী অ্যাক্সেস করতে পারে যেখানে অ্যাপটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বা নিষিদ্ধ হওয়ার হুমকির মধ্যে রয়েছে।

নেটিভ ভিপিএন সাপোর্ট ছাড়াও, tvOS 17 অন্যান্য বেশ কিছু বর্ধন এবং আপডেট প্রবর্তন করবে। এরকম একটি উন্নতি হল বর্ধিত সংলাপ, যা স্পষ্ট অডিওর জন্য পটভূমির শব্দ থেকে বক্তৃতাকে আলাদা করে। উপরন্তু, আপডেটটি ডলবি ভিশন 8.1 এর জন্য সমর্থন অন্তর্ভুক্ত করবে, অ্যাপল টিভি দর্শকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা যোগ করবে।

Apple Fitness+, কোম্পানির ফিটনেস অ্যাপ, tvOS 17-এ আপডেটগুলিও দেখতে পাবে, যার মধ্যে কাস্টমাইজযোগ্য ওয়ার্কআউট এবং মেডিটেশন প্ল্যান রয়েছে যা ব্যবহারকারীর পছন্দ এবং দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত হতে পারে। নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি ওয়ার্কআউট প্লেলিস্ট এবং অডিও ফোকাসকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ব্যবহারকারীদের ওয়ার্কআউট সেশনের সময় সঙ্গীত ভলিউম বা অ্যাপলের প্রশিক্ষকদের কণ্ঠকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুমতি দেয়।

আসন্ন tvOS 17-এ নেটিভ ভিপিএন সমর্থন এবং নতুন বৈশিষ্ট্যের একটি হোস্ট প্রবর্তনের সাথে, অ্যাপল ব্যবহারকারীদের একটি পরিশীলিত স্ট্রিমিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে চলেছে এবং স্ট্রিমিং ডিভাইসের বিকাশমান বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকার চেষ্টা করছে।