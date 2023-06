Apple đã thông báo rằng Apple TV của họ sẽ nhận được hỗ trợ VPN gốc trong tvOS 17, một bổ sung đáng chú ý không được nêu bật trong bài phát biểu quan trọng của WWDC 2023. Tính năng này sẽ cung cấp cho người dùng khả năng thưởng thức truyền trực tuyến liền mạch khi đi du lịch, cũng như truy cập nội dung không khả dụng ở quốc gia của họ. Do đó, người dùng Apple TV 4K cuối cùng cũng có thể mở khóa toàn bộ tiềm năng của trải nghiệm phát trực tuyến của họ với động thái này.

Trong tvOS 16 hiện tại, những người muốn sử dụng VPN trên Apple TV của họ trước tiên phải cài đặt VPN trên bộ định tuyến của họ, một quy trình mà một số bộ định tuyến có thể không hỗ trợ. Với việc giới thiệu hỗ trợ VPN gốc, Apple TV giờ đây có thể cạnh tranh ngang bằng với các thiết bị đối thủ như Chromecast của Google và Fire TV của Amazon, những thiết bị đã có khả năng VPN trong một thời gian.

Apple trước đây đã triển khai hỗ trợ VPN gốc trên các thiết bị phổ biến khác của mình, bao gồm iPhone, iPad và Mac. Do đó, việc mở rộng tính năng này sang Apple TV sẽ mang lại thêm tính linh hoạt và tăng cường quyền riêng tư cho người dùng truyền phát nội dung trên thiết bị của họ.

VPN có lợi không chỉ cho mục đích phát trực tuyến mà còn để bỏ qua các hạn chế đối với các ứng dụng truyền thông xã hội, chẳng hạn như TikTok. Với khả năng chọn máy chủ VPN bên ngoài vị trí của người dùng, họ có thể truy cập nội dung ngay cả ở những khu vực mà ứng dụng đã bị cấm hoặc có nguy cơ bị cấm.

Ngoài hỗ trợ VPN gốc, tvOS 17 sẽ giới thiệu một số cải tiến và cập nhật khác. Một cải tiến như vậy là đối thoại nâng cao, giúp tách lời nói khỏi tiếng ồn xung quanh để có âm thanh rõ hơn. Hơn nữa, bản cập nhật sẽ kết hợp hỗ trợ Dolby Vision 8.1, bổ sung trải nghiệm hình ảnh phong phú hơn cho người xem Apple TV.

Apple Fitness+, ứng dụng thể dục của công ty, cũng sẽ thấy các bản cập nhật trong tvOS 17, bao gồm các kế hoạch tập luyện và thiền có thể tùy chỉnh có thể được lên lịch theo sở thích và thói quen hàng ngày của người dùng. Các tính năng mới bao gồm danh sách phát tập luyện và Audio Focus, cho phép người dùng ưu tiên âm lượng nhạc hoặc giọng nói của huấn luyện viên Apple trong các buổi tập luyện. Các nhà phát triển làm việc trên AppMaster no-code platform can efficiently integrate these updates into their applications for a smooth transition on end-users' devices.

Với việc giới thiệu hỗ trợ VPN gốc và một loạt tính năng mới trong tvOS 17 sắp tới, Apple tiếp tục mang đến cho người dùng trải nghiệm phát trực tuyến tinh vi và duy trì tính cạnh tranh trong thị trường thiết bị phát trực tuyến đang phát triển.