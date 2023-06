Apple hat angekündigt, dass sein Apple TV in tvOS 17 native VPN-Unterstützung erhalten wird, eine bemerkenswerte Ergänzung, die in der WWDC 2023 Keynote nicht hervorgehoben wurde. Diese Funktion wird Nutzern die Möglichkeit bieten, nahtloses Streaming auf Reisen zu genießen und auf Inhalte zuzugreifen, die in ihren eigenen Ländern nicht verfügbar sind. Damit können Apple TV 4K-Nutzer endlich das volle Potenzial ihres Streaming-Erlebnisses ausschöpfen.

Im aktuellen tvOS 16 müssen diejenigen, die VPNs auf ihren Apple TVs nutzen möchten, zunächst ein VPN auf ihren Routern installieren, ein Prozess, den einige Router möglicherweise nicht unterstützen. Mit der Einführung der nativen VPN-Unterstützung kann Apple TV nun auf Augenhöhe mit konkurrierenden Geräten wie Googles Chromecast und Amazons Fire TV konkurrieren, die bereits seit einiger Zeit über VPN-Funktionen verfügen.

Apple hat die native VPN-Unterstützung bereits auf anderen beliebten Geräten wie dem iPhone, iPad und Mac eingeführt. Die Ausweitung dieser Funktion auf Apple TV bringt zusätzliche Flexibilität und mehr Datenschutz für Nutzer, die Inhalte auf ihren Geräten streamen.

VPNs sind nicht nur für Streaming-Zwecke von Vorteil, sondern auch für die Umgehung von Beschränkungen bei Social-Media-Apps, wie z. B. TikTok. Mit der Möglichkeit, VPN-Server außerhalb des Standorts der Nutzer auszuwählen, können diese auch in Regionen auf Inhalte zugreifen, in denen die App verboten wurde oder von einem Verbot bedroht ist.

Neben der nativen VPN-Unterstützung wird tvOS 17 verschiedene andere Verbesserungen und Updates einführen. Eine dieser Verbesserungen ist ein verbesserter Dialog, der Sprache von Hintergrundgeräuschen trennt und so eine klarere Audioqualität ermöglicht. Darüber hinaus wird das Update Unterstützung für Dolby Vision 8.1 bieten, was ein noch besseres visuelles Erlebnis für Apple TV-Zuschauer bedeutet.

Apple Fitness+, die Fitness-App des Unternehmens, erhält in tvOS 17 ebenfalls Aktualisierungen, darunter anpassbare Workout- und Meditationspläne, die je nach Vorlieben und Tagesablauf des Nutzers geplant werden können. Neue Funktionen sind Workout-Wiedergabelisten und Audio Focus, die es dem Nutzer ermöglichen, die Lautstärke der Musik oder die Stimmen der Apple-Trainer während der Trainingseinheiten zu priorisieren. Entwickler, die auf der Plattform AppMaster no-code arbeiten, können diese Updates effizient in ihre Anwendungen integrieren, um einen reibungslosen Übergang auf den Geräten der Endnutzer zu gewährleisten.

Mit der Einführung von nativer VPN-Unterstützung und einer Vielzahl neuer Funktionen im kommenden tvOS 17 bietet Apple seinen Nutzern weiterhin ein ausgefeiltes Streaming-Erlebnis und bleibt auf dem sich entwickelnden Markt der Streaming-Geräte wettbewerbsfähig.