Компания Apple объявила, что ее Apple TV получит встроенную поддержку VPN в tvOS 17, что является заметным дополнением, которое не было отмечено в ключевой речи WWDC 2023. Эта функция позволит пользователям наслаждаться бесперебойным потоковым вещанием во время путешествий, а также получать доступ к контенту, недоступному в их странах. Следовательно, пользователи Apple TV 4K смогут наконец-то раскрыть весь потенциал своего потокового вещания благодаря этому шагу.

В текущей версии tvOS 16 желающие использовать VPN на своих Apple TV должны сначала установить VPN на свой маршрутизатор, что некоторые маршрутизаторы могут не поддерживать. С появлением встроенной поддержки VPN Apple TV теперь может на равных конкурировать с такими устройствами, как Chromecast от Google и Fire TV от Amazon, которые уже некоторое время имеют возможности VPN.

Ранее Apple уже внедрила встроенную поддержку VPN в другие популярные устройства, включая iPhone, iPad и Mac. Таким образом, расширение этой функции на Apple TV обеспечит дополнительную гибкость и повышенную конфиденциальность для пользователей, транслирующих контент на своих устройствах.

VPN выгодны не только для потокового вещания, но и для обхода ограничений в приложениях социальных сетей, таких как TikTok. Благодаря возможности выбора VPN-серверов за пределами местонахождения пользователей, они могут получить доступ к контенту даже в тех регионах, где приложение было запрещено или находится под угрозой запрета.

Помимо встроенной поддержки VPN, в tvOS 17 будет представлено несколько других улучшений и обновлений. Одним из таких улучшений является усовершенствованный диалог, который отделяет речь от фонового шума для более четкого звучания. Кроме того, в обновление будет включена поддержка Dolby Vision 8.1, что позволит зрителям Apple TV получить более богатые визуальные впечатления.

Apple Fitness+, фитнес-приложение компании, также получит обновления в tvOS 17, включая настраиваемые планы тренировок и медитаций, которые можно планировать в соответствии с предпочтениями пользователя и распорядком дня. Новые функции включают плейлисты тренировок и функцию Audio Focus, позволяющую пользователям выбирать приоритет громкости музыки или голоса тренеров Apple во время тренировок. Разработчики, работающие на платформе AppMaster no-code, могут эффективно интегрировать эти обновления в свои приложения для плавного перехода на устройства конечных пользователей.

С появлением встроенной поддержки VPN и множества новых функций в грядущей tvOS 17, Apple продолжает предоставлять пользователям усовершенствованный опыт потокового вещания и оставаться конкурентоспособной на развивающемся рынке потоковых устройств.