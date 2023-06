Apple ने घोषणा की है कि उसके Apple TV को TVOS 17 में मूल VPN समर्थन प्राप्त होगा, एक उल्लेखनीय जोड़ जिसे WWDC 2023 कीनोट में हाइलाइट नहीं किया गया था। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को यात्रा के दौरान सहज स्ट्रीमिंग का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करेगी, साथ ही साथ अपने देशों में अनुपलब्ध सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगी। नतीजतन, Apple TV 4K उपयोगकर्ता अंततः इस कदम के साथ अपने स्ट्रीमिंग अनुभव की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।

वर्तमान टीवीओएस 16 में, जो लोग अपने ऐप्पल टीवी पर वीपीएन का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने राउटर पर वीपीएन इंस्टॉल करना होगा, यह प्रक्रिया कुछ राउटर का समर्थन नहीं कर सकती है। देशी वीपीएन समर्थन की शुरुआत के साथ, ऐप्पल टीवी अब Google के क्रोमकास्ट और अमेज़ॅन के फायर टीवी जैसे प्रतिद्वंद्वी उपकरणों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिनमें कुछ समय के लिए वीपीएन क्षमताएं थीं।

Apple ने पहले iPhone, iPad और Mac सहित अपने अन्य लोकप्रिय उपकरणों पर मूल VPN समर्थन लागू किया था। नतीजतन, इस सुविधा को ऐप्पल टीवी में विस्तारित करने से उपयोगकर्ताओं को अपने उपकरणों पर सामग्री स्ट्रीमिंग करने के लिए अतिरिक्त लचीलापन और बढ़ी हुई गोपनीयता मिलेगी।

वीपीएन न केवल स्ट्रीमिंग उद्देश्यों के लिए बल्कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए भी फायदेमंद हैं। उपयोगकर्ताओं के स्थानों के बाहर वीपीएन सर्वरों का चयन करने की क्षमता के साथ, वे उन क्षेत्रों में भी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जहां ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या प्रतिबंधित होने का खतरा है।

देशी वीपीएन समर्थन के अलावा, TVOS 17 कई अन्य संवर्द्धन और अपडेट पेश करेगा। ऐसा ही एक सुधार उन्नत संवाद है, जो स्पष्ट ऑडियो के लिए भाषण को पृष्ठभूमि शोर से अलग करता है। इसके अलावा, अपडेट में डॉल्बी विजन 8.1 के लिए समर्थन शामिल होगा, जो ऐप्पल टीवी दर्शकों के लिए एक समृद्ध दृश्य अनुभव जोड़ता है।

Apple Fitness+, कंपनी का फ़िटनेस ऐप, TVOS 17 में भी अपडेट देखेगा, जिसमें अनुकूलन योग्य कसरत और ध्यान योजनाएँ शामिल हैं जिन्हें उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और दैनिक दिनचर्या के अनुसार शेड्यूल किया जा सकता है। नई सुविधाओं में कसरत प्लेलिस्ट और ऑडियो फोकस शामिल हैं, जिससे उपयोगकर्ता कसरत सत्र के दौरान संगीत की मात्रा या एप्पल के प्रशिक्षकों की आवाज़ को प्राथमिकता दे सकते हैं।

आने वाले टीवीओएस 17 में देशी वीपीएन समर्थन और कई नई सुविधाओं की शुरूआत के साथ, ऐप्पल उपयोगकर्ताओं को एक परिष्कृत स्ट्रीमिंग अनुभव प्रदान करना जारी रखता है और स्ट्रीमिंग उपकरणों के विकसित बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहता है।