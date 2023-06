أعلنت Apple أن Apple TV الخاص بها سيتلقى دعم VPN أصلي في tvOS 17 ، وهي إضافة بارزة لم يتم تسليط الضوء عليها في WWDC 2023 الرئيسي. ستوفر هذه الميزة للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بالتدفق السلس أثناء السفر ، بالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى غير المتاح في بلدانهم. وبالتالي ، يمكن لمستخدمي Apple TV 4K أخيرًا إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لتجربة البث من خلال هذه الخطوة.

في نظام tvOS 16 الحالي ، يجب على أولئك الذين يرغبون في استخدام شبكات VPN على أجهزة Apple TV الخاصة بهم أولاً تثبيت VPN على أجهزة التوجيه الخاصة بهم ، وهي عملية قد لا تدعمها بعض أجهزة التوجيه. مع تقديم دعم VPN الأصلي ، أصبح بإمكان Apple TV الآن التنافس بالتساوي مع الأجهزة المنافسة مثل Chromecast من Google و Amazon's Fire TV ، والتي تتمتع بإمكانيات VPN لبعض الوقت.

طبقت Apple سابقًا دعم VPN الأصلي على أجهزتها الشائعة الأخرى ، بما في ذلك iPhone و iPad و Mac. نتيجة لذلك ، سيؤدي توسيع هذه الميزة إلى Apple TV إلى توفير مزيد من المرونة وزيادة الخصوصية للمستخدمين الذين يقومون ببث المحتوى على أجهزتهم.

تعد شبكات VPN مفيدة ليس فقط لأغراض البث ولكن أيضًا لتجاوز القيود المفروضة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية ، مثل TikTok. من خلال القدرة على تحديد خوادم VPN خارج مواقع المستخدمين ، يمكنهم الوصول إلى المحتوى حتى في المناطق التي تم فيها حظر التطبيق أو تحت التهديد بالحظر.

بالإضافة إلى دعم VPN الأصلي ، سيقدم tvOS 17 العديد من التحسينات والتحديثات الأخرى. أحد هذه التحسينات هو الحوار المحسّن ، الذي يفصل الكلام عن ضوضاء الخلفية للحصول على صوت أكثر وضوحًا. علاوة على ذلك ، سيتضمن التحديث دعم Dolby Vision 8.1 ، مما يضيف تجربة بصرية أكثر ثراءً لمشاهدي Apple TV.

سيشهد تطبيق اللياقة البدنية الخاص بالشركة ، Apple Fitness + أيضًا تحديثات في tvOS 17 ، بما في ذلك خطط التمارين والتأمل القابلة للتخصيص والتي يمكن جدولتها وفقًا لتفضيلات المستخدم والروتين اليومي. تشمل الميزات الجديدة قوائم تشغيل التمرين والتركيز الصوتي ، مما يسمح للمستخدمين بإعطاء الأولوية لحجم الموسيقى أو أصوات مدربي Apple أثناء جلسات التمرين.

مع تقديم دعم VPN الأصلي ومجموعة من الميزات الجديدة في tvOS 17 القادم ، تواصل Apple تزويد المستخدمين بتجربة دفق متطورة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المتطورة لأجهزة البث.