Apple은 자사의 Apple TV가 tvOS 17에서 기본 VPN 지원을 받을 것이라고 발표했습니다. 이는 WWDC 2023 기조 연설에서 강조되지 않은 주목할만한 추가 사항입니다. 이 기능을 통해 사용자는 여행 중에 원활한 스트리밍을 즐길 수 있을 뿐만 아니라 자국에서 사용할 수 없는 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 결과적으로 Apple TV 4K 사용자는 마침내 이러한 움직임으로 스트리밍 경험의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

현재 tvOS 16에서 Apple TV에서 VPN을 사용하려는 사용자는 먼저 라우터에 VPN을 설치해야 합니다. 이 프로세스는 일부 라우터에서 지원하지 않을 수 있습니다. 기본 VPN 지원 도입으로 Apple TV는 이제 한동안 VPN 기능을 제공해온 Google의 Chromecast 및 Amazon의 Fire TV와 같은 경쟁 기기와 동등하게 경쟁할 수 있습니다.

Apple은 이전에 iPhone, iPad 및 Mac을 비롯한 다른 인기 있는 장치에서 기본 VPN 지원을 구현했습니다. 결과적으로 이 기능을 Apple TV로 확장하면 기기에서 콘텐츠를 스트리밍하는 사용자에게 유연성이 추가되고 개인 정보가 강화됩니다.

VPN은 스트리밍 목적뿐만 아니라 TikTok과 같은 소셜 미디어 앱에 대한 제한을 우회하는 데에도 유리합니다. 사용자 위치 외부의 VPN 서버를 선택할 수 있는 기능을 통해 앱이 금지되었거나 금지 위협을 받고 있는 지역에서도 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.

기본 VPN 지원 외에도 tvOS 17에는 몇 가지 다른 개선 사항과 업데이트가 도입됩니다. 이러한 개선 사항 중 하나는 더 선명한 오디오를 위해 음성을 배경 소음과 분리하는 향상된 대화입니다. 또한 업데이트에는 Dolby Vision 8.1에 대한 지원이 통합되어 Apple TV 시청자에게 더욱 풍부한 시각적 경험이 추가됩니다.

회사의 피트니스 앱인 Apple Fitness+도 tvOS 17에서 사용자의 선호도와 일상에 따라 예약할 수 있는 맞춤형 운동 및 명상 계획을 포함하는 업데이트를 볼 수 있습니다. 새로운 기능에는 운동 재생 목록과 오디오 포커스가 포함되어 있어 사용자가 운동 세션 중에 음악 볼륨이나 Apple 트레이너의 목소리를 우선적으로 들을 수 있습니다.

Apple은 곧 출시될 tvOS 17의 기본 VPN 지원 및 여러 가지 새로운 기능을 도입하여 사용자에게 정교한 스트리밍 경험을 지속적으로 제공하고 진화하는 스트리밍 장치 시장에서 경쟁력을 유지합니다.