Şarkı tanımlama yeteneklerini geliştirmek için önemli bir adım atan Apple, beğenilen müzik tanıma platformu Shazam için kapsamlı bir yükseltme yayınladı. Bu yenilikçi yükseltme, Shazam'ın şarkı algılama yeteneklerini mikrofon tabanlı sesin ötesine YouTube, Instagram ve TikTok gibi uygulamalara genişletmesine olanak tanır.

Bu yeni işlevsellik, izledikleri videolarda yer alan ilginç fon müziğiyle karşılaşan ancak video açıklamalarında uygun bilgilerin bulunmaması nedeniyle bu parçaları tanımlayamayan kullanıcılar için özellikle yararlı olabilir. En son Shazam güncellemesi (v15.36) artık başka türlü izlenemeyen bu tür müzik parçalarını tanımlamayı mümkün kılıyor.

Başlangıçta 9to5Mac tarafından keşfedildiği gibi, bu yeni özelliğe erişim prosedürü basittir: kullanıcı Shazam'ı başlatır, tanımlanabilir mavi düğmeyi tetikler ve ardından YouTube, Instagram veya TikTok'ta söz konusu videoya geri döner ve bu noktada Shazam şarkıyı sunar. detaylar onlara.

Shazam yalnızca iOS kullanıcıları için yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda Android meraklıları da telefonlarında Shazam'ın gücünden yararlanabilir. Yeni şarkı tanıma geliştirmelerine bu platformdan da erişilebilir, kullanıcıların uygulamanın diğer uygulamalardan gelen ses akışlarını dinlemesine izin vermesi yeterlidir.

Doğrudan kulaklıklara aktarılan şarkıları tanıma özelliği, Shazam'ın 2018'de Apple'ın şirketi 400 milyon dolara satın almasından bir yıl sonra, 2019'da entegre edilen bir yetenektir. Bu satın almanın ardından Apple, bir Shazam seçeneğini doğrudan sistemin Kontrol Merkezine entegre ederek iOS daha da güçlendirdi. , kullanıcıların şarkı tanıma özelliğine daha rahat erişmelerini sağlar.

İlgili diğer bir haberde, Shazam'ın artık müzik parçalarını aradığı yeni genişletilmiş platformlardan biri olan TikTok, Mayıs ayında Yeni Müzik işlevselliğini duyurdu. Bu özellikle TikTok, kullanıcılara taze müzik arayışında yardımcı olur ve en yeni sürümlerine ışık tutarak tomurcuklanan sanatçıları güçlendirir.

