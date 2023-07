Dalam langkah signifikan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi lagunya, Apple telah merilis pemutakhiran menyeluruh ke Shazam, platform pengenalan musik yang terkenal. Pembaruan inovatif ini memungkinkan Shazam memperluas kemampuan pendeteksian lagunya di luar audio berbasis mikrofon ke dalam aplikasi seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.

Fungsionalitas baru ini dapat sangat berguna bagi pengguna yang menemukan musik latar menarik yang terdapat dalam video yang mereka tonton, tetapi tidak dapat mengidentifikasi trek tersebut karena tidak adanya informasi yang sesuai dalam deskripsi video. Pembaruan Shazam terbaru (v15.36) sekarang memungkinkan untuk mengidentifikasi trek musik yang tidak dapat dilacak tersebut.

Seperti yang awalnya ditemukan oleh 9to5Mac, prosedur untuk mengakses fitur baru ini sangat mudah: pengguna memulai Shazam, memicu tombol biru yang dapat diidentifikasi, lalu beralih kembali ke video yang dipermasalahkan di YouTube, Instagram, atau TikTok, di mana Shazam mempersembahkan lagu tersebut detail kepada mereka.

Shazam tidak hanya bermanfaat bagi pengguna iOS, tetapi penggemar Android juga dapat memanfaatkan kekuatan Shazam di ponsel mereka. Peningkatan pengenalan lagu baru juga tersedia di platform ini, dengan pengguna hanya perlu mengizinkan aplikasi untuk mendengarkan aliran audio yang berasal dari aplikasi lain.

Kemampuan untuk mengenali lagu yang dialirkan langsung ke headphone adalah kemampuan yang diintegrasikan Shazam pada tahun 2019, setahun setelah Apple mengakuisisi perusahaan tersebut seharga $400 juta pada tahun 2018. Setelah akuisisi ini, Apple semakin meningkatkan iOS dengan mengintegrasikan opsi Shazam langsung ke Pusat Kontrol sistem. , memungkinkan pengguna mengakses fitur pengenalan lagu dengan lebih mudah.

Dalam berita terkait lainnya, TikTok, salah satu platform baru yang diperluas Shazam sekarang mencari trek musik, mengumumkan fungsi Musik Baru pada bulan Mei. Dengan fitur ini, TikTok membantu pengguna dalam mencari musik segar dan memberdayakan artis pemula dengan menyoroti rilis terbaru mereka.

