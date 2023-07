তার গান শনাক্তকরণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, অ্যাপল শাজামে একটি ব্যাপক আপগ্রেড প্রকাশ করেছে, প্রশংসিত সঙ্গীত স্বীকৃতি প্ল্যাটফর্ম। এই উদ্ভাবনী আপগ্রেডটি Shazam কে মাইক্রোফোন-ভিত্তিক অডিওর বাইরে YouTube, Instagram, এবং TikTok-এর মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তার গান সনাক্তকরণ ক্ষমতা প্রসারিত করতে দেয়।

এই নতুন কার্যকারিতা বিশেষত ব্যবহারকারীদের জন্য উপযোগী হতে পারে যারা তারা যে ভিডিওগুলি দেখছেন তাতে আকর্ষণীয় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সম্মুখীন হন, কিন্তু ভিডিও বিবরণে উপযুক্ত তথ্যের অনুপস্থিতির কারণে এই ট্র্যাকগুলি সনাক্ত করতে পারে না৷ সর্বশেষ Shazam আপডেট (v15.36) এখন এই ধরনের অন্যথায় খুঁজে পাওয়া যায় না এমন মিউজিক ট্র্যাক সনাক্ত করা সম্ভব করে তোলে।

9to5Mac দ্বারা প্রাথমিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি অ্যাক্সেস করার পদ্ধতিটি সহজবোধ্য: ব্যবহারকারী Shazam শুরু করেন, শনাক্তযোগ্য নীল বোতামটি ট্রিগার করেন, তারপর YouTube, Instagram বা TikTok-এ প্রশ্নযুক্ত ভিডিওতে ফিরে যান, যেখানে Shazam গানটি উপস্থাপন করে তাদের কাছে বিস্তারিত।

Shazam শুধুমাত্র iOS ব্যবহারকারীদের জন্য দরকারী নয়, কিন্তু Android উত্সাহীরা তাদের ফোনে Shazam এর শক্তি ব্যবহার করতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মে নতুন গানের স্বীকৃতি বর্ধিতকরণগুলিও অ্যাক্সেসযোগ্য, ব্যবহারকারীদের কেবল অ্যাপটিকে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন থেকে উদ্ভূত অডিও স্ট্রিমগুলি শোনার অনুমতি দিতে হবে।

সরাসরি হেডফোনে স্ট্রিম করা গানগুলিকে শনাক্ত করার এই ক্ষমতা হল Shazam 2019 সালে একীভূত করার ক্ষমতা, অ্যাপল 2018 সালে 400 মিলিয়ন ডলারে কোম্পানিটি অধিগ্রহণ করার এক বছর পর। এই অধিগ্রহণের পরে, অ্যাপল সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সরাসরি একটি Shazam বিকল্পকে একীভূত করে iOS আরও উন্নত করেছে। , ব্যবহারকারীদের আরও সুবিধাজনকভাবে গান শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয়।

অন্যান্য সম্পর্কিত খবরে, TikTok, নতুন বর্ধিত প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি Shazam এখন মিউজিক ট্র্যাকগুলি অনুসন্ধান করে, মে মাসে একটি নতুন সঙ্গীত কার্যকারিতা ঘোষণা করেছে। এই বৈশিষ্ট্যটির সাহায্যে, TikTok ব্যবহারকারীদের নতুন সঙ্গীতের সন্ধানে সহায়তা করে এবং উদীয়মান শিল্পীদের তাদের সাম্প্রতিক প্রকাশগুলিতে একটি স্পটলাইট উজ্জ্বল করে ক্ষমতায়ন করে।

no-code/ low-code platforms, including AppMaster , solutions like Shazam are continually being updated to offer richer user experiences and extensive integration across platforms. AppMaster, a renowned no-code platform , empowers individual developers as well as businesses to expedite application development and enhance productivity, making fertile ground for the integration of innovative features like those offered by Shazam.