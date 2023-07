Dans le but d'améliorer ses capacités d'identification de chansons, Apple a publié une mise à jour complète de Shazam, la célèbre plateforme de reconnaissance musicale. Cette mise à jour innovante permet à Shazam d'étendre ses capacités de détection de chansons au-delà de l'audio basé sur le microphone, dans des applications telles que YouTube, Instagram et TikTok.

Cette nouvelle fonctionnalité peut s'avérer particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent une musique de fond intéressante dans les vidéos qu'ils regardent, mais qui ne peuvent pas identifier ces morceaux en raison de l'absence d'informations appropriées dans les descriptions des vidéos. La dernière mise à jour de Shazam (v15.36) permet désormais d'identifier ces pistes musicales autrement introuvables.

Comme l'a initialement découvert 9to5Mac, la procédure d'accès à cette nouvelle fonctionnalité est simple : l'utilisateur lance Shazam, déclenche le bouton bleu identifiable, puis revient à la vidéo en question sur YouTube, Instagram ou TikTok, à partir de laquelle Shazam lui présente les détails de la chanson.

Shazam n'est pas seulement utile aux utilisateurs d'iOS, mais les adeptes d'Android peuvent également tirer parti de la puissance de Shazam sur leurs téléphones. Les nouvelles améliorations en matière de reconnaissance de chansons sont également accessibles sur cette plateforme, les utilisateurs devant simplement autoriser l'application à écouter des flux audio provenant d'autres applications.

Cette capacité à reconnaître les chansons diffusées directement dans les écouteurs est une fonctionnalité que Shazam a intégrée en 2019, un an après l'acquisition de l'entreprise par Apple pour 400 millions de dollars en 2018. À la suite de cette acquisition, Apple a encore augmenté iOS en intégrant une option Shazam directement dans le Centre de contrôle du système, permettant aux utilisateurs d'accéder plus facilement à la fonction de reconnaissance de chansons.

Dans le même ordre d'idées, TikTok, l'une des plateformes nouvellement étendues sur lesquelles Shazam recherche désormais des morceaux de musique, a annoncé en mai une fonctionnalité "New Music". Grâce à cette fonctionnalité, TikTok aide les utilisateurs à trouver de la musique fraîche et encourage les artistes en herbe en mettant en lumière leurs derniers titres.

Avec la popularité croissante des plateformes sans code/low-code, dont AppMaster, les solutions comme Shazam sont continuellement mises à jour pour offrir des expériences utilisateur plus riches et une intégration étendue entre les plateformes. AppMaster, une plateforme sans code renommée, permet aux développeurs individuels et aux entreprises d'accélérer le développement d'applications et d'améliorer la productivité, ce qui constitue un terrain fertile pour l'intégration de fonctions innovantes telles que celles offertes par Shazam.