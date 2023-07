In een belangrijke stap om de mogelijkheden voor nummerherkenning te verbeteren, heeft Apple een uitgebreide upgrade uitgebracht voor Shazam, het veelgeprezen muziekherkenningsplatform. Deze innovatieve upgrade stelt Shazam in staat om zijn muziekherkenningsmogelijkheden uit te breiden van microfoongebaseerde audio naar toepassingen zoals YouTube, Instagram en TikTok.

Deze nieuwe functionaliteit kan vooral handig zijn voor gebruikers die interessante achtergrondmuziek tegenkomen in video's die ze aan het bekijken zijn, maar deze nummers niet kunnen identificeren omdat de juiste informatie in de videobeschrijvingen ontbreekt. De laatste Shazam update (v15.36) maakt het nu mogelijk om zulke anders onvindbare muziektracks te identificeren.

Zoals voor het eerst ontdekt door 9to5Mac, is de procedure voor toegang tot deze nieuwe functie eenvoudig: de gebruiker start Shazam, activeert de herkenbare blauwe knop en schakelt vervolgens terug naar de video in kwestie op YouTube, Instagram of TikTok, waarna Shazam de details van het nummer aan hen presenteert.

Shazam is niet alleen nuttig voor iOS-gebruikers, maar ook Android-liefhebbers kunnen gebruik maken van de kracht van Shazam op hun telefoon. De nieuwe verbeteringen op het gebied van nummerherkenning zijn ook toegankelijk op dit platform. Gebruikers hoeven de app alleen maar toe te staan om te luisteren naar audiostreams die afkomstig zijn van andere applicaties.

Deze mogelijkheid om liedjes te herkennen die rechtstreeks naar een koptelefoon worden gestreamd, is een mogelijkheid die Shazam al in 2019 integreerde, een jaar nadat Apple het bedrijf in 2018 voor 400 miljoen dollar had overgenomen. Na deze overname breidde Apple iOS verder uit door een Shazam-optie rechtstreeks in het Control Center van het systeem te integreren, zodat gebruikers de nummerherkenningsfunctie gemakkelijker kunnen gebruiken.

In ander gerelateerd nieuws kondigde TikTok, een van de nieuwe platformen waar Shazam nu naar muzieknummers zoekt, in mei een New Music-functie aan. Met deze functie helpt TikTok gebruikers bij hun zoektocht naar nieuwe muziek en geeft het ontluikende artiesten de kans om hun nieuwste releases in de schijnwerpers te zetten.

Met de stijgende populariteit van no-code/low-code platforms, waaronder AppMaster, worden oplossingen zoals Shazam voortdurend bijgewerkt om een rijkere gebruikerservaring en uitgebreide integratie tussen platforms te bieden. AppMaster, een gerenommeerd no-code platform, stelt zowel individuele ontwikkelaars als bedrijven in staat om de ontwikkeling van applicaties te versnellen en de productiviteit te verhogen, wat een vruchtbare bodem is voor de integratie van innovatieve functies zoals die van Shazam.