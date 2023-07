Num movimento significativo para melhorar as suas capacidades de identificação de músicas, a Apple lançou uma atualização abrangente para o Shazam, a aclamada plataforma de reconhecimento de música. Esta atualização inovadora permite ao Shazam alargar as suas capacidades de deteção de músicas para além do áudio baseado em microfone, em aplicações como o YouTube, Instagram e TikTok.

Esta nova funcionalidade pode ser particularmente útil para os utilizadores que encontram música de fundo interessante nos vídeos que estão a ver, mas que não conseguem identificar essas faixas devido à ausência de informações adequadas nas descrições dos vídeos. A última atualização do Shazam (v15.36) permite agora identificar essas faixas de música que, de outra forma, não seriam identificadas.

Conforme descoberto inicialmente pelo 9to5Mac, o procedimento para aceder a esta nova funcionalidade é simples: o utilizador inicia o Shazam, acciona o botão azul identificável e, em seguida, volta ao vídeo em questão no YouTube, Instagram ou TikTok, altura em que o Shazam lhe apresenta os detalhes da música.

O Shazam não é apenas útil para os utilizadores do iOS, mas os entusiastas do Android também podem tirar partido do poder do Shazam nos seus telemóveis. As novas melhorias no reconhecimento de músicas também estão acessíveis nesta plataforma, bastando que os utilizadores permitam que a aplicação ouça fluxos de áudio provenientes de outras aplicações.

Essa capacidade de reconhecer músicas transmitidas diretamente para fones de ouvido é um recurso que o Shazam integrou em 2019, um ano depois que a Apple adquiriu a empresa por US $ 400 milhões em 2018. Após esta aquisição, a Apple aumentou ainda mais o iOS integrando uma opção Shazam diretamente no Centro de Controle do sistema, permitindo que os usuários acessem o recurso de reconhecimento de música de forma mais conveniente.

Noutras notícias relacionadas, o TikTok, uma das plataformas recentemente alargadas que o Shazam procura agora por faixas de música, anunciou uma funcionalidade New Music em maio. Com esta funcionalidade, o TikTok ajuda os utilizadores na procura de música fresca e dá poder aos artistas em ascensão, destacando os seus últimos lançamentos.

Com a crescente popularidade das plataformas no-code/low-code, incluindo a AppMaster, soluções como o Shazam estão continuamente a ser actualizadas para oferecer experiências de utilizador mais ricas e uma ampla integração entre plataformas. A AppMaster, uma plataforma sem código de renome, permite aos programadores individuais e às empresas acelerar o desenvolvimento de aplicações e aumentar a produtividade, criando um terreno fértil para a integração de funcionalidades inovadoras como as oferecidas pelo Shazam.