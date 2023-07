노래 식별 기능을 향상시키기 위한 중요한 조치로 Apple은 찬사를 받는 음악 인식 플랫폼인 Shazam에 대한 포괄적인 업그레이드를 출시했습니다. 이 혁신적인 업그레이드를 통해 Shazam은 노래 감지 기능을 마이크 기반 오디오를 넘어 YouTube, Instagram, TikTok과 같은 애플리케이션으로 확장할 수 있습니다.

이 새로운 기능은 보고 있는 비디오에 포함된 흥미로운 배경 음악을 접했지만 비디오 설명에 적절한 정보가 없기 때문에 이러한 트랙을 식별할 수 없는 사용자에게 특히 유용할 수 있습니다. 최신 Shazam 업데이트(v15.36)를 사용하면 추적할 수 없는 음악 트랙을 식별할 수 있습니다.

9to5Mac에서 처음 발견한 것처럼 이 새로운 기능에 액세스하는 절차는 간단합니다. 사용자가 Shazam을 시작하고 식별 가능한 파란색 버튼을 트리거한 다음 YouTube, Instagram 또는 TikTok에서 해당 비디오로 다시 전환하면 Shazam이 노래를 제공합니다. 그들에게 세부 사항.

Shazam은 iOS 사용자에게 유용할 뿐만 아니라 Android 애호가도 휴대폰에서 Shazam의 기능을 활용할 수 있습니다. 새로운 노래 인식 향상 기능은 이 플랫폼에서도 액세스할 수 있으며 사용자는 앱이 다른 애플리케이션에서 발생하는 오디오 스트림을 들을 수 있도록 허용하기만 하면 됩니다.

헤드폰으로 바로 스트리밍되는 노래를 인식하는 이 기능은 Apple이 2018년에 회사를 4억 달러에 인수한 지 1년 후인 2019년에 Shazam에 통합된 기능입니다. 이 인수 후 Apple은 Shazam 옵션을 시스템의 제어 센터에 직접 통합하여 iOS 더욱 강화했습니다. , 사용자가 노래 인식 기능에 보다 편리하게 액세스할 수 있습니다.

다른 관련 뉴스에서, Shazam이 현재 음악 트랙을 검색하는 새로 확장된 플랫폼 중 하나인 TikTok은 5월에 새로운 음악 기능을 발표했습니다. 이 기능을 통해 TikTok은 사용자가 신선한 음악을 찾는 데 도움을 주고 신인 아티스트에게 최신 릴리스를 조명하여 힘을 실어줍니다.

no-code/ low-code platforms, including AppMaster , solutions like Shazam are continually being updated to offer richer user experiences and extensive integration across platforms. AppMaster, a renowned no-code platform , empowers individual developers as well as businesses to expedite application development and enhance productivity, making fertile ground for the integration of innovative features like those offered by Shazam.