In una mossa significativa per migliorare le sue capacità di identificazione dei brani, Apple ha rilasciato un aggiornamento completo di Shazam, l'acclamata piattaforma di riconoscimento musicale. Questo innovativo aggiornamento consente a Shazam di estendere le sue capacità di rilevamento dei brani al di là dell'audio basato sul microfono, in applicazioni come YouTube, Instagram e TikTok.

Questa nuova funzionalità può essere particolarmente utile per gli utenti che si imbattono in interessanti musiche di sottofondo contenute nei video che stanno guardando, ma non riescono a identificare questi brani a causa dell'assenza di informazioni appropriate nelle descrizioni dei video. L'ultimo aggiornamento di Shazam (v15.36) rende ora possibile l'identificazione di questi brani musicali altrimenti non rintracciabili.

Come scoperto inizialmente da 9to5Mac, la procedura per accedere a questa nuova funzione è semplice: l'utente avvia Shazam, attiva il pulsante blu identificabile, quindi torna al video in questione su YouTube, Instagram o TikTok, a questo punto Shazam gli presenta i dettagli del brano.

Non solo Shazam è utile agli utenti iOS, ma anche gli appassionati di Android possono sfruttare la potenza di Shazam sui loro telefoni. I nuovi miglioramenti nel riconoscimento dei brani sono accessibili anche su questa piattaforma: gli utenti devono semplicemente consentire all'applicazione di ascoltare i flussi audio provenienti da altre applicazioni.

La capacità di riconoscere i brani trasmessi in streaming direttamente in cuffia è una funzionalità che Shazam ha integrato già nel 2019, un anno dopo l'acquisizione dell'azienda da parte di Apple per 400 milioni di dollari nel 2018. In seguito all'acquisizione, Apple ha ulteriormente migliorato iOS integrando un'opzione di Shazam direttamente nel Centro di controllo del sistema, consentendo agli utenti di accedere più comodamente alla funzione di riconoscimento dei brani.

In altre notizie correlate, TikTok, una delle piattaforme recentemente ampliate in cui Shazam cerca i brani musicali, ha annunciato a maggio la funzionalità New Music. Grazie a questa funzione, TikTok aiuta gli utenti nella ricerca di musica fresca e dà voce agli artisti in erba, mettendo in risalto le loro ultime uscite.

