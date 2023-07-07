В рамках значительного шага по расширению возможностей распознавания песен компания Apple выпустила комплексное обновление Shazam, известной платформы для распознавания музыки. Это инновационное обновление позволяет Shazam расширить свои возможности по распознаванию композиций за пределы аудиозаписей с микрофоном, в такие приложения, как YouTube, Instagram и TikTok.

Эта новая функциональность может быть особенно полезна пользователям, которые встречают интересную фоновую музыку в просматриваемых видео, но не могут идентифицировать эти треки из-за отсутствия соответствующей информации в описании видео. Последнее обновление Shazam (v15.36) теперь позволяет идентифицировать такие музыкальные треки.

Как первоначально выяснил 9to5Mac, процедура доступа к этой новой функции проста: пользователь запускает Shazam, нажимает идентифицируемую синюю кнопку, затем переключается обратно на видео на YouTube, Instagram или TikTok, и в этот момент Shazam представляет ему детали песни.

Shazam полезен не только пользователям iOS, но и любители Android могут использовать возможности Shazam на своих телефонах. Новые возможности распознавания песен доступны и на этой платформе: пользователям достаточно разрешить приложению прослушивать аудиопотоки, поступающие из других приложений.

Возможность распознавать песни, транслируемые прямо на наушники, была внедрена в Shazam еще в 2019 году, через год после того, как Apple приобрела компанию за 400 миллионов долларов в 2018 году. После этого приобретения Apple усовершенствовала iOS, интегрировав опцию Shazam непосредственно в Центр управления системы, что позволило пользователям получить более удобный доступ к функции распознавания песен.

Из других связанных новостей: TikTok, одна из новых расширенных платформ, на которых Shazam теперь ищет музыкальные треки, в мае анонсировала функцию New Music. С помощью этой функции TikTok помогает пользователям в поиске свежей музыки и расширяет возможности начинающих артистов, освещая их последние релизы.

С ростом популярности платформ no-code/low-code, включая AppMaster, такие решения, как Shazam, постоянно обновляются, чтобы предложить более богатый пользовательский опыт и широкую интеграцию между платформами. AppMaster, известная платформа no-code, дает возможность как индивидуальным разработчикам, так и компаниям ускорить разработку приложений и повысить производительность, что создает благоприятную почву для интеграции инновационных функций, подобных тем, которые предлагает Shazam.