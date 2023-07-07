在增强歌曲识别能力的重大举措中，苹果公司发布了对Shazam的全面升级，Shazam是广受好评的音乐识别平台。这一创新升级允许Shazam将其歌曲检测能力从基于麦克风的音频扩展到YouTube、Instagram和TikTok等应用。

这项新功能对于那些在观看视频时遇到有趣的背景音乐，但由于视频描述中缺乏适当信息而无法识别这些曲目的用户来说特别有用。最新的Shazam更新（v15.36）现在可以识别这种本来无法追踪的音乐曲目。

正如9to5Mac最初发现的那样，访问这个新功能的程序很简单：用户启动Shazam，触发可识别的蓝色按钮，然后切换回YouTube、Instagram或TikTok上的相关视频，这时Shazam会向他们展示歌曲的详细信息。

不仅Shazam对iOS用户有用，安卓爱好者也可以在他们的手机上利用Shazam的力量。新的歌曲识别功能在这个平台上也可以使用，用户只需允许该应用程序听来自其他应用程序的音频流。

这种直接识别流向耳机的歌曲的能力是Shazam在2019年整合的一项能力，即苹果在2018年以4亿美元收购该公司后的一年。在这次收购之后，苹果进一步增强了iOS系统，将Shazam选项直接整合到系统的控制中心，使用户能够更方便地访问歌曲识别功能。

在其他相关新闻中，TikTok是Shazam现在搜索音乐曲目的新扩展平台之一，它在5月宣布了一个新音乐功能。有了这个功能，TikTok帮助用户寻找新鲜的音乐，并通过照亮他们的最新作品来增强新晋艺术家的能力。

随着包括AppMaster在内的无代码/low-code 平台的不断普及，像Shazam这样的解决方案也在不断地更新，以提供更丰富的用户体验和跨平台的广泛整合。AppMaster是一个著名的无代码平台，使个人开发者和企业能够加快应用开发和提高生产力，为整合像Shazam提供的创新功能提供了肥沃的土壤。