ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการปรับปรุงความสามารถในการระบุเพลง Apple ได้เปิดตัวการอัปเกรดที่ครอบคลุมสำหรับ Shazam ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจดจำเพลงที่ได้รับรางวัล การอัปเกรดที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้ Shazam สามารถขยายความสามารถในการตรวจจับเพลงที่นอกเหนือไปจากเสียงที่ใช้ไมโครโฟนในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น YouTube, Instagram และ TikTok

ฟังก์ชันใหม่นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่พบเพลงประกอบที่น่าสนใจในวิดีโอที่พวกเขากำลังดู แต่ไม่สามารถระบุแทร็กเหล่านี้ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมในคำอธิบายวิดีโอ การอัปเดต Shazam ล่าสุด (v15.36) ทำให้สามารถระบุแทร็กเพลงที่ไม่สามารถแกะรอยได้

ตามที่ค้นพบครั้งแรกโดย 9to5Mac ขั้นตอนในการเข้าถึงคุณสมบัติใหม่นี้ตรงไปตรงมา: ผู้ใช้เริ่มต้น Shazam เรียกใช้ปุ่มสีน้ำเงินที่ระบุได้ จากนั้นเปลี่ยนกลับไปที่วิดีโอที่เป็นปัญหาบน YouTube, Instagram หรือ TikTok ซึ่งจุดที่ Shazam นำเสนอเพลง รายละเอียดให้พวกเขา

Shazam ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ iOS เท่านั้น แต่ผู้ที่ชื่นชอบ Android ยังสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ Shazam บนโทรศัพท์ได้อีกด้วย การปรับปรุงการจดจำเพลงแบบใหม่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้ด้วย โดยผู้ใช้เพียงต้องอนุญาตให้แอปฟังสตรีมเสียงที่มาจากแอปพลิเคชันอื่น

ความสามารถในการรับรู้เพลงที่สตรีมโดยตรงไปยังหูฟังเป็นความสามารถที่ Shazam ผสานรวมย้อนกลับไปในปี 2019 หนึ่งปีหลังจากที่ Apple ซื้อบริษัทด้วยมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 หลังจากการควบรวมกิจการนี้ Apple ได้เพิ่มศักยภาพ iOS ยิ่งขึ้นด้วยการผสานรวมตัวเลือก Shazam เข้ากับศูนย์ควบคุมของระบบโดยตรง ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณลักษณะการจดจำเพลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง TikTok ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มขยายใหม่ที่ Shazam ค้นหาแทร็กเพลงได้ประกาศฟังก์ชั่นเพลงใหม่ในเดือนพฤษภาคม ด้วยคุณสมบัตินี้ TikTok ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเพลงสดใหม่และสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ด้วยการฉายแสงสปอตไลต์ให้กับผลงานล่าสุดของพวกเขา

