في خطوة مهمة لتعزيز قدراتها في التعرف على الأغاني ، أصدرت Apple ترقية شاملة لـ Shazam ، منصة التعرف على الموسيقى الشهيرة. تسمح هذه الترقية المبتكرة لـ Shazam بتوسيع قدرات اكتشاف الأغاني الخاصة بها إلى ما وراء الصوت المستند إلى الميكروفون في تطبيقات مثل YouTube و Instagram و TikTok.

يمكن أن تكون هذه الوظيفة الجديدة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يواجهون موسيقى خلفية مثيرة للاهتمام موجودة في مقاطع الفيديو التي يشاهدونها ، ولكن لا يمكنهم تحديد هذه المسارات بسبب عدم وجود المعلومات المناسبة في أوصاف الفيديو. يتيح آخر تحديث لـ Shazam (الإصدار 15.36) الآن تحديد مثل هذه المقطوعات الموسيقية التي لا يمكن تعقبها.

كما اكتشف 9to5Mac في البداية ، فإن إجراء الوصول إلى هذه الميزة الجديدة واضح ومباشر: يبدأ المستخدم تشغيل Shazam ، ويقوم بتشغيل الزر الأزرق الذي يمكن تحديده ، ثم يعود مرة أخرى إلى الفيديو المعني على YouTube أو Instagram أو TikTok ، وعند هذه النقطة تقدم Shazam الأغنية تفاصيل لهم.

لا يعد تطبيق Shazam مفيدًا لمستخدمي iOS فحسب ، بل يمكن لعشاق Android أيضًا الاستفادة من قوة Shazam على هواتفهم. يمكن الوصول إلى تحسينات التعرف على الأغنية الجديدة على هذا النظام الأساسي أيضًا ، حيث يتعين على المستخدمين ببساطة السماح للتطبيق بالاستماع إلى التدفقات الصوتية التي تنشأ من تطبيقات أخرى.

هذه القدرة على التعرف على الأغاني التي يتم بثها مباشرة إلى سماعات الرأس هي قدرة تم دمجها من Shazam في عام 2019 ، بعد عام من استحواذ Apple على الشركة مقابل 400 مليون دولار في عام 2018. بعد هذا الاستحواذ ، عززت Apple iOS من خلال دمج خيار Shazam مباشرة في مركز التحكم في النظام ، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزة التعرف على الأغنية بسهولة أكبر.

في أخبار أخرى ذات صلة ، أعلنت TikTok ، إحدى المنصات الموسعة حديثًا Shazam التي تبحث الآن عن المقطوعات الموسيقية ، عن وظيفة موسيقى جديدة في مايو. باستخدام هذه الميزة ، تساعد TikTok المستخدمين في البحث عن موسيقى جديدة وتمكين الفنانين الناشئين من خلال تسليط الضوء على أحدث إصداراتهم.

