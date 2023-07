अपनी गीत पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, ऐप्पल ने प्रशंसित संगीत पहचान मंच शाज़म के लिए एक व्यापक अपग्रेड जारी किया है। यह अभिनव अपग्रेड शाज़म को अपनी गीत पहचान क्षमताओं को माइक्रोफ़ोन-आधारित ऑडियो से परे YouTube, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे अनुप्रयोगों तक विस्तारित करने की अनुमति देता है।

यह नई कार्यक्षमता उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जो उनके द्वारा देखे जा रहे वीडियो में दिलचस्प पृष्ठभूमि संगीत का अनुभव करते हैं, लेकिन वीडियो विवरण में उचित जानकारी के अभाव के कारण इन ट्रैक्स की पहचान नहीं कर पाते हैं। नवीनतम शाज़म अपडेट (v15.36) अब ऐसे अप्राप्य संगीत ट्रैक की पहचान करना संभव बनाता है।

जैसा कि शुरुआत में 9to5Mac द्वारा खोजा गया था, इस नई सुविधा तक पहुंचने की प्रक्रिया सीधी है: उपयोगकर्ता शाज़म शुरू करता है, पहचाने जाने योग्य नीले बटन को ट्रिगर करता है, फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर संबंधित वीडियो पर वापस स्विच करता है, जिस बिंदु पर शाज़म गीत प्रस्तुत करता है उन्हें विवरण.

शाज़म न केवल iOS उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, बल्कि एंड्रॉइड उत्साही भी अपने फोन पर शाज़म की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। नए गीत पहचान संवर्द्धन इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, उपयोगकर्ताओं को बस ऐप को अन्य एप्लिकेशन से आने वाली ऑडियो स्ट्रीम सुनने की अनुमति देनी होगी।

हेडफ़ोन पर सीधे स्ट्रीम किए गए गानों को पहचानने की यह क्षमता शाज़म द्वारा 2019 में एकीकृत की गई है, जिसके एक साल बाद Apple ने 2018 में $400 मिलियन में कंपनी का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के बाद, Apple ने सिस्टम के नियंत्रण केंद्र में सीधे Shazam विकल्प को एकीकृत करके iOS को और बढ़ाया। , जिससे उपयोगकर्ता गीत पहचान सुविधा को अधिक आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

अन्य संबंधित समाचारों में, टिकटॉक, नए विस्तारित प्लेटफार्मों में से एक शाज़म जो अब संगीत ट्रैक की खोज करता है, ने मई में एक नई संगीत कार्यक्षमता की घोषणा की। इस सुविधा के साथ, टिकटॉक उपयोगकर्ताओं को ताजा संगीत की तलाश में सहायता करता है और उभरते कलाकारों को उनकी नवीनतम रिलीज पर प्रकाश डालकर सशक्त बनाता है।

