W ramach znaczącego ruchu mającego na celu zwiększenie możliwości identyfikacji utworów, firma Apple wydała kompleksową aktualizację Shazam, uznanej platformy do rozpoznawania muzyki. Ta innowacyjna aktualizacja pozwala Shazam rozszerzyć swoje możliwości wykrywania utworów poza dźwięk z mikrofonu na aplikacje takie jak YouTube, Instagram i TikTok.

Ta nowa funkcjonalność może być szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy napotykają interesującą muzykę w tle zawartą w oglądanych filmach, ale nie mogą zidentyfikować tych utworów z powodu braku odpowiednich informacji w opisach wideo. Najnowsza aktualizacja Shazam (v15.36) umożliwia teraz identyfikację takich niemożliwych do zidentyfikowania utworów muzycznych.

Jak początkowo odkrył 9to5Mac, procedura dostępu do tej nowej funkcji jest prosta: użytkownik inicjuje Shazam, uruchamia rozpoznawalny niebieski przycisk, a następnie przełącza się z powrotem na dany film na YouTube, Instagramie lub TikTok, w którym to momencie Shazam przedstawia mu szczegóły utworu.

Shazam jest przydatny nie tylko dla użytkowników iOS, ale entuzjaści Androida mogą również wykorzystać moc Shazam na swoich telefonach. Nowe ulepszenia rozpoznawania utworów są dostępne również na tej platformie, a użytkownicy muszą po prostu zezwolić aplikacji na słuchanie strumieni audio pochodzących z innych aplikacji.

Możliwość rozpoznawania utworów przesyłanych strumieniowo bezpośrednio do słuchawek to funkcja, którą Shazam zintegrował w 2019 roku, rok po przejęciu firmy przez Apple za 400 milionów dolarów w 2018 roku. Po tym przejęciu Apple rozszerzyło iOS, integrując opcję Shazam bezpośrednio z Centrum sterowania systemu, umożliwiając użytkownikom wygodniejszy dostęp do funkcji rozpoznawania utworów.

W innych powiązanych wiadomościach, TikTok, jedna z nowo rozszerzonych platform, na których Shazam wyszukuje utwory muzyczne, ogłosiła w maju funkcję New Music. Dzięki tej funkcji TikTok pomaga użytkownikom w poszukiwaniu świeżej muzyki i wspiera początkujących artystów, rzucając światło na ich najnowsze wydawnictwa.

Wraz z rosnącą popularnością platform no-code/low-code, w tym AppMaster, rozwiązania takie jak Shazam są stale aktualizowane, aby oferować bogatsze doświadczenia użytkownika i szeroką integrację między platformami. AppMaster, renomowana platforma no-code, umożliwia zarówno indywidualnym programistom, jak i firmom przyspieszenie rozwoju aplikacji i zwiększenie produktywności, tworząc podatny grunt dla integracji innowacyjnych funkcji, takich jak te oferowane przez Shazam.