Trong một động thái quan trọng nhằm nâng cao khả năng nhận dạng bài hát của mình, Apple đã phát hành một bản nâng cấp toàn diện cho Shazam, nền tảng nhận dạng âm nhạc nổi tiếng. Bản nâng cấp sáng tạo này cho phép Shazam mở rộng khả năng phát hiện bài hát ngoài âm thanh dựa trên micrô vào các ứng dụng như YouTube, Instagram và TikTok.

Chức năng mới này có thể đặc biệt hữu ích cho những người dùng gặp nhạc nền thú vị có trong video họ đang xem nhưng không thể xác định các bản nhạc này do thiếu thông tin thích hợp trong phần mô tả video. Bản cập nhật Shazam mới nhất (v15.36) hiện có thể xác định các bản nhạc không thể theo dõi như vậy.

Như 9to5Mac đã phát hiện ban đầu, quy trình truy cập tính năng mới này rất đơn giản: người dùng khởi chạy Shazam, kích hoạt nút màu xanh lam có thể nhận dạng, sau đó quay lại video được đề cập trên YouTube, Instagram hoặc TikTok, tại thời điểm đó Shazam trình bày bài hát chi tiết cho họ.

Shazam không chỉ hữu ích với người dùng iOS mà những người đam mê Android cũng có thể tận dụng sức mạnh của Shazam trên điện thoại của họ. Các cải tiến nhận dạng bài hát mới cũng có thể truy cập được trên nền tảng này, người dùng chỉ cần cho phép ứng dụng nghe các luồng âm thanh bắt nguồn từ các ứng dụng khác.

Khả năng nhận dạng các bài hát phát trực tiếp đến tai nghe này là khả năng được Shazam tích hợp trở lại vào năm 2019, một năm sau khi Apple mua lại công ty với giá 400 triệu USD vào năm 2018. Sau thương vụ mua lại này, Apple đã tăng cường thêm iOS bằng cách tích hợp tùy chọn Shazam trực tiếp vào Trung tâm điều khiển của hệ thống , cho phép người dùng truy cập tính năng nhận dạng bài hát thuận tiện hơn.

Trong một tin tức liên quan khác, TikTok, một trong những nền tảng mới được mở rộng Shazam hiện tìm kiếm các bản nhạc, đã công bố chức năng Âm nhạc mới vào tháng Năm. Với tính năng này, TikTok hỗ trợ người dùng tìm kiếm âm nhạc mới và trao quyền cho các nghệ sĩ mới bắt đầu bằng cách làm nổi bật các bản phát hành mới nhất của họ.

