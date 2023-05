Apple, eski Fotoğraf Yayınım hizmetinin kullanımdan kaldırıldığını doğrulayarak, kullanıcıların 26 Temmuz'a kadar iCloud Fotoğrafları'na geçiş yapmalarını istiyor. Bununla birlikte, bulutta depolanan tüm dosyalara, kapatmanın ardından 30 gün daha erişilebilecek.

iCloud Fotoğrafları'ndan önce, Fotoğraf Yayınım, fotoğrafları ve videoları birden çok Apple aygıtında ve web'de eşzamanlamak ve depolamak için birincil çözüm olarak hizmet ediyordu. 1.000 adede kadar görüntü ve video klip depolayan hizmet ücretsiz olarak sunuluyordu; ancak Apple, başlangıcından bu yana genişletilmiş işlevler arayan kullanıcılar için daha sağlam ve gelişmiş bir seçenek olarak iCloud Fotoğrafları'nı sunuyor.

Apple, Fotoğraf Yayınım'ı kapatmak için belirli bir neden belirtmemiş olsa da, depolama ücretleriyle ek gelir sağladığı için iCloud Photos'un daha üstün ve daha karlı bir alternatif olarak hizmet ettiği açıktır.

Mevcut Fotoğraf Yayınım kullanıcılarına gönderilen bir e-postada Apple, "İleriye dönük olarak, iCloud Fotoğrafları, çektiğiniz fotoğraf ve videoları tüm cihazlarınızda güncel tutmanın ve iCloud'da güvenli bir şekilde saklamanın en iyi yoludur" dedi.

26 Temmuz son tarihinden sonra yeni yüklemelere izin verilmeyecek ve senkronizasyon devre dışı bırakılacak, buluttaki mevcut fotoğraf ve videolar ise 25 Ağustos'ta kaldırılacak. Ancak kullanıcıların cihazlarından silinmeyecek.

Fotoğraf Yayınım ilk olarak 2011'de, teknoloji firmalarının fotoğraf ve video yükleme işlevlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde iyileştirmenin yollarını aradığı bir dönemde, iCloud'a paralel olarak kullanıma sunuldu. O zamandan beri, iCloud Fotoğrafları daha kapsamlı bir alternatif olarak gelişti ve kullanıcılara genişletilmiş depolama yetenekleri ve gelişmiş özellikler sundu.

