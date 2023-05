Apple은 레거시 My Photo Stream 서비스의 중단을 확인했으며 사용자는 7월 26일까지 iCloud 사진으로 전환해야 합니다. 그럼에도 불구하고 클라우드에 저장된 모든 파일은 종료 후 추가 30일 동안 액세스할 수 있습니다.

iCloud 사진 이전에는 내 사진 스트림이 여러 Apple 기기와 웹에서 사진과 비디오를 동기화하고 저장하기 위한 기본 솔루션 역할을 했습니다. 이 서비스는 무료로 사용할 수 있으며 최대 1,000개의 이미지와 비디오 클립을 저장할 수 있습니다. 그러나 처음부터 Apple은 확장된 기능을 원하는 사용자를 위한 보다 강력하고 고급 옵션으로 iCloud 사진을 도입했습니다.

Apple이 My Photo Stream을 종료하는 구체적인 이유를 밝히지 않았지만 iCloud Photos가 저장 비용을 통해 추가 수익을 창출하기 때문에 더 우수하고 수익성 있는 대안으로 작용하는 것은 분명합니다.

Apple은 현재 My Photo Stream 사용자에게 보낸 이메일에서 "앞으로 iCloud 사진은 모든 기기에서 최신 사진과 비디오를 유지하고 iCloud에 안전하게 저장하는 가장 좋은 방법입니다."라고 말했습니다.

7월 26일 기한 이후에는 새로운 업로드가 허용되지 않고 동기화가 비활성화되며, 클라우드에 있는 기존 사진과 동영상은 8월 25일에 제거됩니다. 그러나 사용자 기기에서 삭제되지는 않습니다.

My Photo Stream은 iCloud와 함께 2011년에 처음 출시되었으며, 당시 기술 회사는 사진 및 비디오 업로드 기능을 빠르고 원활하게 개선할 방법을 모색했습니다. 그 이후로 iCloud 사진은 사용자에게 확장된 저장 용량과 고급 기능을 제공하는 보다 포괄적인 대안으로 발전했습니다.

웹 및 모바일 애플리케이션을 만들기 위해 사용자 친화적인 플랫폼을 찾는 사용자를 위해 AppMaster 's no-code platform. Learn how to create an application effortlessly on AppMaster and take advantage of efficient app-building tools and features tailored to streamline the development process.