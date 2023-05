Apple ยืนยันการหยุดให้บริการ My Photo Stream เดิม โดยแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้ iCloud Photos ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในคลาวด์จะยังคงสามารถเข้าถึงได้อีก 30 วันหลังจากการปิดระบบ

ก่อนใช้รูปภาพ iCloud การสตรีมรูปภาพของฉันทำหน้าที่เป็นโซลูชันหลักสำหรับการซิงค์และจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอในอุปกรณ์ Apple หลายเครื่องและบนเว็บ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย เก็บภาพและวิดีโอคลิปได้มากถึง 1,000 ภาพ; อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Apple ได้เปิดตัว iCloud Photos เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งและล้ำหน้ายิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่า Apple จะไม่ได้ระบุเหตุผลเฉพาะสำหรับการปิด My Photo Stream แต่ก็เห็นได้ชัดว่า iCloud Photos เป็นทางเลือกที่เหนือกว่าและให้ผลกำไรมากกว่า เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านค่าธรรมเนียมพื้นที่จัดเก็บ

ในอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้ My Photo Stream ในปัจจุบัน Apple ระบุว่า "ต่อจากนี้ไป รูปภาพ iCloud เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายให้เป็นปัจจุบันบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ และจัดเก็บไว้ใน iCloud อย่างปลอดภัย"

หลังจากเส้นตายวันที่ 26 กรกฎาคม จะไม่อนุญาตให้อัปโหลดใหม่ และการซิงค์จะถูกปิดใช้งาน ขณะที่รูปภาพและวิดีโอที่มีอยู่ในระบบคลาวด์จะถูกลบออกในวันที่ 25 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม จะไม่ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของผู้ใช้

My Photo Stream เปิดตัวครั้งแรกในปี 2554 ควบคู่ไปกับ iCloud ในช่วงเวลาที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังสำรวจวิธีปรับปรุงฟังก์ชันการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโออย่างรวดเร็วและราบรื่น ตั้งแต่นั้นมา รูปภาพ iCloud ก็ได้พัฒนาเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยมอบความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติขั้นสูงให้กับผู้ใช้

สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เพื่อสร้างเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ มีตัวเลือกมากมายให้เลือก เช่น AppMaster 's no-code platform. Learn how to create an application effortlessly on AppMaster and take advantage of efficient app-building tools and features tailored to streamline the development process.