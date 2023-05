Apple đã xác nhận việc ngừng cung cấp dịch vụ My Photo Stream kế thừa, nhắc người dùng chuyển sang iCloud Photos trước ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, tất cả các tệp được lưu trữ trên đám mây sẽ vẫn có thể truy cập được trong 30 ngày nữa sau khi ngừng hoạt động.

Trước iCloud Photos, My Photo Stream đóng vai trò là giải pháp chính để đồng bộ hóa và lưu trữ ảnh cũng như video trên nhiều thiết bị Apple và web. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí, lưu trữ tới 1.000 hình ảnh và video clip; tuy nhiên, kể từ khi thành lập, Apple đã giới thiệu iCloud Photos như một tùy chọn mạnh mẽ và nâng cao hơn cho người dùng đang tìm kiếm các chức năng mở rộng.

Mặc dù Apple chưa cung cấp lý do cụ thể cho việc đóng My Photo Stream, nhưng rõ ràng iCloud Photos đóng vai trò là giải pháp thay thế ưu việt và có lợi hơn vì nó tạo thêm doanh thu thông qua phí lưu trữ.

Trong một email được gửi tới những người dùng My Photo Stream hiện tại, Apple đã tuyên bố: "Từ nay về sau, iCloud Photos là cách tốt nhất để cập nhật ảnh và video bạn chụp trên tất cả các thiết bị của mình và lưu trữ an toàn trong iCloud."

Sau thời hạn ngày 26 tháng 7, sẽ không có nội dung tải lên mới nào được phép và đồng bộ hóa sẽ bị tắt, trong khi ảnh và video hiện có trên đám mây sẽ bị xóa vào ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên, chúng sẽ không bị xóa khỏi thiết bị của người dùng.

My Photo Stream ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011, song song với iCloud, trong thời điểm các công ty công nghệ đang tìm cách cải thiện các chức năng tải ảnh và video lên một cách nhanh chóng và liền mạch. Kể từ đó, iCloud Photos đã phát triển thành một giải pháp thay thế toàn diện hơn, cung cấp cho người dùng khả năng lưu trữ mở rộng và các tính năng nâng cao.

