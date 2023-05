ऐप्पल ने अपनी पुरानी माई फोटो स्ट्रीम सेवा को बंद करने की पुष्टि की है, जिससे उपयोगकर्ताओं को 26 जुलाई तक आईक्लाउड फोटोज में संक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया है। फिर भी, क्लाउड में संग्रहीत सभी फाइलें शटडाउन के बाद अतिरिक्त 30 दिनों तक पहुंच योग्य रहेंगी।

आईक्लाउड फोटोज से पहले, माय फोटो स्ट्रीम कई ऐप्पल डिवाइस और वेब पर फोटो और वीडियो को सिंक करने और स्टोर करने के लिए प्राथमिक समाधान के रूप में काम करता था। सेवा नि: शुल्क उपलब्ध थी, जिसमें 1,000 चित्र और वीडियो क्लिप संग्रहीत थे; हालाँकि, अपनी स्थापना के बाद से, Apple ने विस्तारित कार्यात्मकताओं की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए iCloud फ़ोटो को एक अधिक मजबूत और उन्नत विकल्प के रूप में पेश किया है।

हालाँकि Apple ने My Photo Stream को बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि iCloud तस्वीरें एक बेहतर और अधिक लाभदायक विकल्प के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि यह भंडारण शुल्क के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करती है।

वर्तमान माई फोटो स्ट्रीम उपयोगकर्ताओं को भेजे गए एक ईमेल में, ऐप्पल ने कहा, "आगे बढ़ते हुए, आईक्लाउड फोटो आपके सभी उपकरणों पर अद्यतित फोटो और वीडियो रखने और आईक्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने का सबसे अच्छा तरीका है।"

26 जुलाई की समय सीमा के बाद, किसी भी नए अपलोड की अनुमति नहीं दी जाएगी और सिंकिंग को अक्षम कर दिया जाएगा, जबकि क्लाउड में मौजूदा फ़ोटो और वीडियो 25 अगस्त को हटा दिए जाएंगे। हालांकि, उन्हें उपयोगकर्ताओं के डिवाइस से नहीं हटाया जाएगा।

माई फोटो स्ट्रीम पहली बार 2011 में आईक्लाउड के समानांतर लॉन्च किया गया था, उस समय जब तकनीकी फर्म तेजी से और निर्बाध तरीके से फोटो और वीडियो अपलोड कार्यात्मकताओं को बेहतर बनाने के तरीकों की खोज कर रही थीं। तब से, आईक्लाउड तस्वीरें अधिक व्यापक विकल्प के रूप में विकसित हुई हैं, जो उपयोगकर्ताओं को विस्तारित भंडारण क्षमताओं और उन्नत सुविधाओं की पेशकश करती हैं।

