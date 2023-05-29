苹果公司已经确认停止其传统的 "我的照片流 "服务，促使用户在7月26日前过渡到iCloud照片。尽管如此，所有存储在云端的文件在停用后的30天内仍可访问。

在iCloud Photos之前，我的照片流是在多个苹果设备和网络上同步和存储照片和视频的主要解决方案。该服务是免费提供的，最多可存储1000张图片和视频片段；然而，自其成立以来，苹果已经推出了iCloud Photos，作为寻求扩展功能的用户的一个更强大和先进的选择。

虽然苹果公司没有提供关闭 "我的照片流 "的具体原因，但很明显，iCloud照片是一个更优越、更有利可图的选择，因为它通过存储费产生了额外的收入。

在发给 "我的照片流 "现有用户的电子邮件中，苹果表示："今后，iCloud照片是保持你在所有设备上拍摄的最新照片和视频并安全存储在iCloud中的最佳方式"。

在7月26日的最后期限之后，将不允许新的上传，同步也将被禁用，而云中现有的照片和视频将在8月25日被删除。但是，它们不会从用户的设备中删除。

我的照片流于2011年首次推出，与iCloud并行，当时科技公司正在探索如何以快速和无缝的方式改善照片和视频上传功能。从那时起，iCloud照片已经发展成为更全面的选择，为用户提供了扩大的存储能力和高级功能。

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