অ্যাপল তার উত্তরাধিকারী মাই ফটো স্ট্রিম পরিষেবা বন্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, ব্যবহারকারীদের 26 জুলাইয়ের মধ্যে আইক্লাউড ফটোতে স্থানান্তরিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। তবুও, ক্লাউডে সংরক্ষিত সমস্ত ফাইল বন্ধ হওয়ার পরে অতিরিক্ত 30 দিনের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য থাকবে।

আইক্লাউড ফটোর আগে, আমার ফটো স্ট্রিম একাধিক অ্যাপল ডিভাইস এবং ওয়েব জুড়ে ফটো এবং ভিডিও সিঙ্ক এবং স্টোর করার প্রাথমিক সমাধান হিসাবে কাজ করেছিল। পরিষেবাটি বিনা খরচে উপলব্ধ ছিল, 1,000 পর্যন্ত ছবি এবং ভিডিও ক্লিপ সংরক্ষণ করা হয়েছিল; যাইহোক, তার সূচনা থেকেই, অ্যাপল আইক্লাউড ফটোগুলিকে আরও শক্তিশালী এবং উন্নত বিকল্প হিসাবে প্রবর্তন করেছে ব্যবহারকারীদের জন্য যারা প্রসারিত কার্যকারিতা খুঁজছেন।

যদিও অ্যাপল আমার ফটো স্ট্রিম বন্ধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট কারণ প্রদান করেনি, এটি স্পষ্ট যে iCloud ফটোগুলি একটি উচ্চতর এবং আরও লাভজনক বিকল্প হিসাবে কাজ করে কারণ এটি স্টোরেজ ফিগুলির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় তৈরি করে।

বর্তমান মাই ফটো স্ট্রিম ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো একটি ইমেলে, অ্যাপল বলেছে, "এগিয়ে যাওয়া, আপনার সমস্ত ডিভাইস জুড়ে আপনার তোলা ফটো এবং ভিডিওগুলিকে আপ টু ডেট রাখার এবং iCloud এ নিরাপদে সংরক্ষণ করার জন্য iCloud Photos হল সর্বোত্তম উপায়।"

26 জুলাইয়ের সময়সীমার পরে, কোনও নতুন আপলোডের অনুমতি দেওয়া হবে না, এবং সিঙ্কিং অক্ষম করা হবে, যখন ক্লাউডে বিদ্যমান ফটো এবং ভিডিওগুলি 25 আগস্ট মুছে ফেলা হবে৷ তবে, সেগুলি ব্যবহারকারীদের ডিভাইস থেকে মুছে ফেলা হবে না৷

আমার ফটো স্ট্রীম প্রথম 2011 সালে আইক্লাউডের সমান্তরালে চালু হয়েছিল, যখন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি দ্রুত এবং নির্বিঘ্নে ফটো এবং ভিডিও আপলোড কার্যকারিতা উন্নত করার উপায়গুলি অন্বেষণ করছিল৷ তারপর থেকে, আইক্লাউড ফটোগুলি আরও ব্যাপক বিকল্প হিসাবে বিকশিত হয়েছে, ব্যবহারকারীদের প্রসারিত স্টোরেজ ক্ষমতা এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে৷

