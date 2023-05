Apple potwierdziło zaprzestanie świadczenia starszej usługi My Photo Stream, zachęcając użytkowników do przejścia na iCloud Photos do 26 lipca. Niemniej jednak wszystkie pliki przechowywane w chmurze pozostaną dostępne przez dodatkowe 30 dni po wyłączeniu.

Przed iCloud Photos, My Photo Stream służył jako podstawowe rozwiązanie do synchronizacji i przechowywania zdjęć i filmów na wielu urządzeniach Apple i w sieci. Usługa była dostępna bezpłatnie, przechowując do 1000 zdjęć i klipów wideo; jednak od czasu jej powstania Apple wprowadziło iCloud Photos jako bardziej solidną i zaawansowaną opcję dla użytkowników poszukujących rozszerzonych funkcji.

Chociaż Apple nie podało konkretnego powodu zamknięcia My Photo Stream, to oczywiste jest, że iCloud Photos służy jako lepsza i bardziej opłacalna alternatywa, ponieważ generuje dodatkowe przychody dzięki opłatom za przechowywanie.

W wiadomości e-mail wysłanej do obecnych użytkowników My Photo Stream, Apple stwierdziło: "Idąc dalej, Zdjęcia iCloud to najlepszy sposób na aktualizowanie zdjęć i filmów na wszystkich urządzeniach i bezpieczne przechowywanie ich w iCloud".

Po upływie terminu 26 lipca nie będzie można przesyłać nowych zdjęć, a synchronizacja zostanie wyłączona, podczas gdy istniejące zdjęcia i filmy w chmurze zostaną usunięte 25 sierpnia. Nie zostaną one jednak usunięte z urządzeń użytkowników.

Usługa My Photo Stream została po raz pierwszy uruchomiona w 2011 roku, równolegle z usługą iCloud, w czasie, gdy firmy technologiczne poszukiwały sposobów na ulepszenie funkcji przesyłania zdjęć i filmów w szybki i bezproblemowy sposób. Od tego czasu Zdjęcia iCloud ewoluowały jako bardziej wszechstronna alternatywa, oferując użytkownikom rozszerzone możliwości przechowywania i zaawansowane funkcje.

