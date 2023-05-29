Компания Apple подтвердила прекращение работы устаревшего сервиса My Photo Stream, предложив пользователям перейти на iCloud Photos до 26 июля. Тем не менее, все файлы, хранящиеся в облаке, останутся доступными еще 30 дней после отключения.

До появления iCloud Photos сервис My Photo Stream служил основным решением для синхронизации и хранения фотографий и видео на нескольких устройствах Apple и в Интернете. Услуга предоставлялась бесплатно и позволяла хранить до 1 000 изображений и видеоклипов; однако с момента своего появления Apple представила iCloud Photos как более надежную и продвинутую опцию для пользователей, которым нужны расширенные функции.

Хотя Apple не назвала конкретную причину закрытия "Моего фотопотока", очевидно, что iCloud Photos служит более совершенной и выгодной альтернативой, поскольку приносит дополнительный доход за счет платы за хранение.

В электронном письме, разосланном пользователям My Photo Stream, Apple заявила: "В дальнейшем iCloud Photos - это лучший способ сохранить актуальные фотографии и видео на всех ваших устройствах и надежно хранить их в iCloud".

После истечения срока, установленного на 26 июля, новые загрузки будут запрещены, синхронизация будет отключена, а существующие в "облаке" фотографии и видео будут удалены 25 августа. Однако они не будут удалены с устройств пользователей.

My Photo Stream впервые был запущен в 2011 году, параллельно с iCloud, в то время, когда технологические компании искали способы улучшить функции загрузки фотографий и видео быстро и без проблем. С тех пор iCloud Photos превратился в более полную альтернативу, предлагая пользователям расширенные возможности хранения и дополнительные функции.

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